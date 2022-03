Le 7e Congrès de l’Association des Journalistes Sportifs du Mali (AJSM), tenu à Bougouni le dimanche 20 mars 2022, a consacré de nouveau Oumar Baba Traoré à la tête du Bureau exécutif national (BEN) dominé par des jeunes. Aussi, des décisions fortes ont été prises par l’assemblée.

Bougouni a abrité l’un des meilleurs Congrès de l’AJSM le dimanche 20 mars. En 4 heures 10 minutes d’horloges (10h04- 14h12) le congrès a bouclé ses travaux sous des applaudissements nourris et des standing- ovations.

L’évènement était présidé par le colonel Modibo Naman Traoré, Haut Fonctionnaire de Défense au ministère des Sports et Président d’honneur de l’AJSM, représentant le ministre Mossa Ag Ataher.

Les travaux se sont déroulés dans la quiétude et dans une atmosphère détendue. Tous les points inscrits à l’ordre du jour ont été validés par les délégués et par acclamation. On peut citer entre autres le rapport d’activités du mandat (2018-2022), l’érection des coordinations locales de Bougouni et Kita en coordination régionale, la motion de félicitations au 2e Vice-président Kalifa Naman Traoré promu à la Haute Autorité de la Communication (HAC) et la désignation de notre consœur Assa Soumaré comme membre d’honneur à vie de l’AJSM. Cette dernière décision est une grande première qui récompense la première femme journaliste de sport au Mali.

Le Congrès s’est achevé par l’élection du président sortant, Oumar Baba Traoré et sa liste, par acclamation. Le nouveau bureau qui compte 8 sortants a fait la part belle aux jeunes. Sur les 21 membres on note la présence de 10 jeunes dont une dame.

Le nouveau président a d’ailleurs placé sa mandature (2022-2026) sous 4 grands axes : animation et équipement du siège, formation, renforcement des relations avec la coordination régionale, promotion du genre et des jeunes.

Alassane, avec B. Cissouma

Nouveau Bureau Exécutif National

Président : Oumar Baba Traoré, L’Analyste

1er Vice- Président : Baba Cissouma, Match

2e Vice- Président : Ousmane Traoré « Man », Radio Kledu

3e Vice- Président : Badara Alou Haïdara, Aujourd’hui- Mali

4e Vice- Président : Baba Mahamane Traoré, Radio Guintant

Secrétaire- Général : Siaka Doumbia, Le Sportif

Secrétaire Général adjoint : Sekou Tamboura, Info Soir

Trésorier Général : Bakara Diallo, Stadium

Trésorier Général Adjoint : Boubacar Traoré « Infré », Radio Dakan

Secrétaire à la Promotion des Femmes : Djelika Guindo, Talents Sport- Mali

Secrétaire à la Promotion des Jeunes : Sidy Traoré « Sacré », Radio Djekafo

Secrétaire Adjoint à l’Organisation : Cherif Cheick Haïdara, AMP

Secrétaire à l’Organisation : Paul Fadjigui Coulibaly, Radio Espoir

Secrétaire à la Communication : Kodji Siby, ORTM

Secrétaire Adjoint à la Communication Adjoint : Ladji Adama Koné, Maliba FM

Secrétaire chargé du Marketing et du Sponsoring : Yacouba Dansoko, Africable TV

Secrétaire Adj. chargé du Sponsoring : Cheick Oumar Konté « Bruno », Radio Emergence

Secrétaire aux sports, loisirs, arts et culture : Abdoulaye Traoré, Equipe Info

Secrétaire Adjoint aux sports, loisirs, arts et culture : Issoufou Coulibaly, Cherifla TV

Secrétaire aux actions sociales et à la Solidarité : Moussa Sissoko « Bamoussa », Radio Benkan

Secrétaire adjoint aux actions sociales et à la solidarité : Ladji Diaby, Essor

