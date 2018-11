Didier Deschamps a convoqué lundi 12 novembre le Franco-Malien Alassane Plea et le Franco-Sénégalais Ferland Mendy. Courtisé respectivement par le Mali et le Sénégal, les deux joueurs avaient toujours décliné l’invitation attendant un appel du sélectionneur français. C’est désormais le cas. Reste à savoir s’ils entreront sur la pelouse lors de la renontre en Ligue des nations vendredi 16 novembre face aux Pays-Bas.

Préconvoqué lorsqu’il évoluait à Nice la saison passée sans jamais être appelé, Alassane Plea a bénéficié des forfaits d’Anthony Martial et d’Alexandre Lacazette pour une première convocation pour la confrontation face aux Pays-Bas en Ligue des nations.

Alassane Plea efficace en Bundesliga

Alasane Plea est un renfort intéressant pour Didier Deschamps. Quatre mois après son départ en Allemagne, le Franco-Malien s’est largement adapté à la Bundesliga avec 8 buts en 11 rencontres, en atteste son triplé sur le terrain du Werder Brême (3-1) le week-end dernier avec Borussia Mönchengladbach qui pointe à la deuxième place du championnat. Le club allemand a déboursé 25 millions d’euros pour s’attacher ses services cet été.

« J’étais sûr de mon choix et, au vu de mon début de saison, je ne suis pas déçu d’avoir rejoint la Bundesliga, confie Alassane Plea. Et être appelé en équipe de France, c’est quelque chose d’extraordinaire. J’ai hâte de la découvrir, d’avoir ma première cape et d’essayer d’y rester. C’est une des sélections les plus difficiles et être convoqué, c’est super. »

L’ancien joueur de l’OG Nice, 25 ans, a indiqué qu’il savait que le coach regardait ses performances. « Ça m’a donné envie de travailler, d’être performant en match sur le terrain, d’être décisif et je savais qu’un jour ou l’autre j’allais être appelé si j’étais bon, indique-t-il. L’équipe de France A, c’est le plus haut niveau. Je connais pas mal de monde, il y a des champions du monde avec lesquels j’ai joué en sélections de jeunes, la sélection 1993, j’espère qu’ils vont me mettre dans de bonnes conditions ».