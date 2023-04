Amadou Diakité, représentant des présidents d’honneur de la FEMAFOOT : “Nous félicitons Bavieux Touré et son équipe pour les réalisations faites..”

Au cours des travaux de cette 50e Assemblée générale ordinaire de la Fédération malienne de football (Fémafoot), Amadou Diakité, ancien membre du Conseil de la Fifa, ancien membre du comité exécutif de la Confédération africaine de football et l’actuel président d’honneur de la Fémafoot, a profité de l’occasion pour féliciter le président et les membres du Comité exécutif de la Fémafoot pour les résultats satisfaisants obtenus durant ces dernières années.

En tant que représentant des présidents d’honneur de la Fédération malienne de football, Amadou Diakité, a remercié le président Mamoutou Touré dit Bavieux pour l’honneur qu’il a fait à eux en les invitant à participer à toutes les assemblées générales.

“Je commence mes propos par des remerciements des présidents d’honneur pour l’honneur que vous faites en nous invitant lors de toutes les assemblées générales de la Fémafoot. Ce sont ces remerciements que nous voulons adresser au président, les membres du comité exécutif et à tous les délégués à cette assemblée. Ensuite, je voulais aussi apporter le salut de tous les présidents d’honneur”, a-t-il expliqué.

Concernant les réalisations faites par le comité exécutif de la Fémafoot, il a félicité Mamoutou Touré et son équipe pour les résultats obtenus durant ces trois dernières années. “Permettez-moi de féliciter le comité exécutif et son président pour les réalisations faites au cours de ces dernières années notamment l’adoption des nouveaux textes concours à l’évolution du football. Déjà, j’ai parcouru ces nouveaux textes, elles sont adaptées et elles pourront apporter beaucoup de choses à notre football. Il y a le lancement des travaux du nouveau Centre technique de la Fémafoot qui sera d’un apport appréciable dans l’évolution de notre football. Il y a également la dotation des ligues régionales des sièges.

A notre temps, il était difficile de penser à un siège pour la Fédération. Maintenant, ce sont les ligues régionales qui sont dotés de sièges, ce qui va les rendre plus performantes. Ce sont ces quelques faits et gestes qui ont attiré notre attention et pour lesquelles nous voulons féliciter et encourager les responsables de la Fémafoot et leur demander de continuer sur cette voie. En plus de cela, il y a aussi de résultats qui sont très satisfaisants parce qu’ils ont réussi à qualifier trois de nos formations à savoir les U17, U23 et très prochainement l’équipe nationale senior”, a-t-il laissé entendre, avant d’inviter les acteurs du football à se donner la main pour accompagner l’actuel comité exécutif pour le bonheur du football malien.

Mahamadou Traoré

Commentaires via Facebook :