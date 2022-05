Djicoroni-Para, terrain d’entraînement de l’AS Réal, deux débats passionnent les dirigeants et les anciens joueurs : éloigner les Scorpions de la zone rouge du championnat national, et cette finale de Coupe du Mali contre le Djoliba AC. A un moment donné, c’était l’angoisse chez les Réalistes. Mais petit à petit, l’équipe remonte la pente en engrangeant des points, et parvient même à se retrouver en finale du trophée national.

Sans démagogie et sans complaisance, le mérite de ces exploits revient aux anciens joueurs du club. En effet, depuis quelques mois, ils prêtent main forte au bureau dirigé par Seydou Sow. Ils ne ménagent aucun effort, aucune initiative. C’est dans cette optique que les anciens joueurs ont instauré le prix du meilleur joueur du mois.

Mardi, ils étaient là pour remettre le prix au lauréat du mois d’avril : Emile Koné. Il a reçu un trophée et la somme de 25 000 F CFA. En remettant ce prix, le directeur sportif du club, Malamine Touré dit Mala, a rappelé les tenants et les aboutissants de leur initiative. D’autre part, il a invité les jeunes à plus de courage et de responsabilité pour permettre au Réal d’être au sommet, surtout que l’espoir de jouer une compétition africaine l’année prochaine est réel. Mala était accompagnée pour la circonstance de Mamadou Coulibaly dit Beny, Fousseyni Sissoko, Mahamadou Sidibé dit Maha, Harouna Coulibaly dit Diégo, Drissa Tangara dit GMC.Cette cérémonie très sobre, mais très significative a pris fin sur une déclaration de Malamine Touré dit Mala : “Au Réal c’est maintenant l’heure de la vérité”. Et visiblement, le maximum de conditions et de volonté est réuni pour gagner ce pari.

O. Roger

