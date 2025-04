Association des comités nationaux olympiques d’Afrique (ACNOA) : Le Comité Exécutif façonne un avenir lumineux pour le sport africain ! Des orientations claires pour un nouveau départ

L’Association des comités nationaux olympiques d’Afrique (Acnoa) a tenu la première session ordinaire de son comité exécutif pour le nouveau cycle quadriennal 2025-2028, les 14 et 15 avril 2025, au siège de l’organisation à Abuja, au Nigeria. Cette session inaugurale marque une étape stratégique pour l’avenir du sport olympique africain.

Présidée par Mustapha Berraf, président de l’Acnoa et membre du Comité international olympique (CIO), la session a réuni les nouveaux membres élus a l’occasion de l’Assemblée générale ordinaire tenue à Alger. L’ordre du jour a permis d’aborder les grands axes du développement sportif africain.

L’ordre du jour portait sur l’introduction et répartition des tâches des membres du Comex (2025-2028), l’adoption du Plan stratégique quadriennal 2025-2028 et du Budget global 2025-2028 ainsi que la présentation du Plan et budget annuels 2025 et la mise en place des commissions permanentes (2025-2028).

Il a été question aussi de l’intervention de la Solidarité olympique, des préparations des 1ers Jeux scolaires africains en Algérie 2025, des 2es Jeux africains de la jeunesse en Angola 2025, des Jeux olympiques de la jeunesse à Dakar 2026, des 14e Jeux africains au Caire 2027 ainsi que des 3es Jeux africains de plage à Riaba 2027.

Une vision renouvelée pour l’Olympisme africain

Dans son discours d’ouverture, M. Berraf a affirmé : “Ce quadriennal qui s’ouvre doit être celui de la consolidation et de l’innovation. L’Afrique doit réaffirmer sa place sur la scène olympique internationale, à travers une gouvernance solide, une meilleure représentativité, et un soutien concret à nos athlètes”. Avant de souligner que “les défis sont nombreux, mais les opportunités le sont tout autant. C’est ensemble, dans la solidarité et l’unité qui caractérisent l’esprit africain, que nous relèverons ces défis et porterons le sport africain vers de nouveaux sommets. Nous devons bâtir une Acnoa plus forte, plus inclusive et résolument tournée vers l’excellence”.

Un moment d’émotion et d’engagement avec le CIO

Un moment particulièrement fort de cette session a été l’intervention en visioconférence de la nouvelle présidente élue du Comité international olympique (CIO), Mme Kirsty Coventry. Elle a tenu à féliciter chaleureusement le nouveau bureau exécutif de l’Acnoa et a salué l’engagement et le leadership exemplaire de Mustapha Berraf, qui accomplit un travail remarquable à la tête de l’Acnoa. Elle a également exprimé sa volonté de soutenir activement le développement du sport africain au cours de son mandat. En retour, le président Berraf et l’ensemble du comité exécutif ont exprimé leur engagement à collaborer étroitement avec le CIO, dans un esprit de confiance, de synergie et de complémentarité. Ils ont, par la voix du président Mustapha Berraf, réaffirmé leur entière disponibilité et leur soutien indéfectible à notre sœur Kirsty Coventry, dans l’accomplissement des nobles et exaltantes missions qui l’attendent, tout en réitérant leur immense fierté de voir une grande Dame Africaine à la tête du CIO.

Le président et le comité exécutif de l’Acnoa ont en outre tenu à exprimer leur profonde gratitude au président sortant du CIO, Dr. Thomas Bach, pour le soutien permanent qu’il a apporté au continent africain, et ont demandé à ce qu’un hommage particulier lui soit rendu par l’octroi du “Trophée de la reconnaissance africaine” destiné exclusivement aux très grandes personnalités mondiales.

Appui institutionnel et reconnaissance

La session a été honorée par Mallam Shehu Dikko, président de la Commission nationale des sports du Nigeria qui, dans son intervention par visioconférence, a salué l’engagement du Nigeria à soutenir l’Acnoa. Pour lui, le Nigeria est fier d’abriter le siège de cette l’institution panafricaine, tout en soulignant que le gouvernement de son pays continuera d’accompagner l’Acnoa dans ses nobles missions.

De son côté, Engr. Habu Gumel, trésorier général de l’Acnoa et président du Comité olympique nigérian, a rappelé : “Le mandat qui nous a été confié est le fruit de la confiance renouvelée de la famille olympique africaine. Avec l’expérience de la précédente administration et la volonté du nouveau comité, nous sommes prêts à faire encore mieux. Je remercie le gouvernement nigérian et la Commission nationale des sports pour leur soutien constant, qui permet à l’Acnoa de travailler dans la sérénité”.

Une dynamique d’inclusion et d’action

Le comité exécutif a également confirmé une hausse significative des budgets de soutien aux athlètes et mis l’accent sur la parité homme-femme dans les commissions et la représentativité de toutes les zones géographiques ; intégré les recommandations du 5e Forum continental des athlètes (tenu à Windhoek) dans sa feuille de route.

Prochaine étape : Alger, juillet 2025

La prochaine session du comité exécutif est prévue pour juillet 2025 à Alger, en marge des premiers Jeux scolaires africains, consolidant ainsi l’engagement de l’Acnoa à agir en synergie avec les grandes échéances du sport continental.

