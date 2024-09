Basket-Ball : Le Mali conforte sa suprématie dans les petites catégories en Afrique

Double vainqueur chez les U18 (juniors, filles et garçons), le Mali a conforté sa suprématie sur les petites catégories du basket-ball africain à l’issue du tournoi organisé à Pretoria (Afrique du Sud) du 1er et au 14 septembre 2024.

En remportant l’édition 2024 de l’Afrobasket des moins de 18 ans en dames et messieurs, le Mali a conforté sa suprématie sur le basket-ball africain dans les petites catégories. En effet, le dimanche 14 septembre 2024 à Pretoria, les Aiglonnes ont dominé leurs homologues du Nigeria 76-56. Quant aux Aiglons, ils ont battu les Lionceaux du Cameroun 60-51. Un double sacre avec la manière car nos deux sélections nationales sont restées invincibles tout au long de la compétition.

Chez les filles, le Mali a remporté son 2e trophée consécutif et le 9e titre en 16 éditions. Après leur médaille de bronze lors de la dernière édition à Antananarivo (Madagascar), les Aiglons ont renoué avec la victoire à l’Afrobasket U18 à Pretoria. Comme cerises sur le gâteau, Oumou Koumaré (également meilleure marqueuse et meilleure Three-pointeuse du tournoi) et Youssouf Mamby Traoré ont été élus «MVP» du tournoi. «Très émue… C’était l’un de mes objectifs et je viens de l’atteindre avec mes coéquipières. Nous sommes tout simplement heureuses d’avoir rendu l’ensemble du peuple malien fier», a déclaré Mama Sidiki Doumbia, meneuse des Aiglonnes.

Tout au long de la compétition, les Aiglonnes et les Aiglons ont réalisé une performance exceptionnelle faisant la fierté de notre nation, du peuple malien. Nous espérons que leur bravoure, leur combativité et leur patriotisme seront une source d’inspiration pour l’ensemble de la jeunesse malienne, notamment sportive ! Il est à noter que nos deux sélections nationales ainsi que leurs adversaires des finales, le Nigeria et le Cameroun, représenteront l’Afrique à la Coupe du monde 2025 dans leur catégorie.

Alphaly

