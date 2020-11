Basket-ball : les équipes féminines et masculines de l’AS Police remportent le championnat national

Les équipes féminines et masculines de l’AS Police ont remporté le championnat national du Basket-ball en dominant respectivement les dames de Djoliba et la formation masculine d’Attar Club de Kidal. Les finales ont été jouées le samedi 7 novembre 2020 au palais des sports Salimatou Maiga, sis à l’ACI 2000. La bataille de la formation des hommes a durée quatre journées. Elle a remportée 3 rencontres respectivement les 1ère, 2ème et 4ème (aux scores de 60-58, 68-67 et 91-87) et Attar Club s’est consolé avec la 3ème rencontre. Quant à l’équipe féminine policière, elle a dominé les dames de Djoliba (championne en titre) lors de la 5ème journée des play-offs au score de 48-37.

Eliminatoires de la CAN 2022 : les matches se joueront à huis clos

Les 3è et 4è journées des éliminatoires de la CAN Cameroun 2022 se joueront à huis clos. L’information a été donnée par la confédération africaine de football (CAF) le vendredi 6 novembre dernier lors d’une réunion de validation tenue au siège de l’institution sportive sise au Caire en Egypte. Cette décision a été prise dans le cadre des règles édictées par la FIFA portant sur les conditions de tenue des matches pour stopper la propagation de la pandémie de la Covid-19 dans le domaine des sports singulièrement le Football. Notons qu’en cas de situations exceptionnelles autres que celles mentionnées, la commission d’organisation sera consultée pour une décision finale.

La Rédaction

Commentaires via Facebook :