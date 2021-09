Basketball : le Mali célèbre les vice-championnes d’Afrique

Vingt heures après leur défaite en finale l’afro-basket sénior dame 59 à 70 face aux nigérianes, les Aigles basketteuses du Mali sont de retour à Bamako. Elles ont été accueillies à l’Aéroport International-Modibo Kéïta, le lundi 27 septembre, par la ministre de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, ministre de la Wadidié Founè Coulibaly, qui assurait l’intérim du ministre des Sports.

C’est à 14 h 52 minutes que les vice-championnes d’Afrique sénior de Basketball sont sorties des halls de l’Aéroport International-Modibo Kéïta avec à leur tête la capitaine Nassira Traoré. A l’accueil la ministre de ministre de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, Wadidié Founè Coulibaly, accompagné du secrétaire général du département des Sports, Amadou Diarra Yalkoué.

« La conscience collective malienne se souviendra toujours de vos exploits » a déclaré Wadidié Founè Coulibaly qui s’adressait directement aux joueuses. Cette médaille d’argent, dit-elle, fièrement obtenue au bout d’une lutte enclenchée par la défense de la Patrie et les couleurs du Maliba. Elle a terminé par féliciter les filles pour les bonheurs qu’elles ont apporté au pays tout entier. « L’Etat jouera toute sa partition afin de de reconnaitre votre mérite », a promis la ministre de ministre de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, Wadidié Founè Coulibaly.

Malgré la médaille d’argent obtenue par ses joueuses, le coach Joaquim Brizuela dit très déçu. Il se dit triste pour n’avoir pu ramener le trophée à Bamako. C’est quand même un bon résultat, a dit le coach Joaquim Brizuela. Sur la raison de la défaite face aux nigérianes, le sélectionneur national a indiqué que ces joueuses ont manqué de chance en finale. « Il y’a eu par moment un peu de concentration défensive », a-t-il concédé.

Le coach Joaquim Brizuela qui a salué le travail des joueuses dit attendre la fédération malienne de basketball pour la démarche à suivre. Car il faut rappeler que la capitaine Nafissira Traoré et ses camarades disputeront le tournoi qualificatif pour le prochain mondial de basket féminin. « Une chose est sûre, l’avenir de ces joueuses est prometteur », a prophétisé Joaquim Brizuela. Equipe la plus jeune du tournoi, il a indiqué que les 08 prochaines années sont garanties pour le Mali.

Très émue, la capitaine Nassira Traoré a, au nom de ses camarades, remercié l’ensemble du Peuple malien pour leur soutien. « On est très contente. On a vu les messages sur Facebook. Ça nous a fait du bien », a dit la capitaine Nassira Traoré.

Il faut rappeler qu’en plus du ministre de ministre de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, Wadidié Founè Coulibaly, et du secrétaire général du département des Sports, Amadou Diarra Yalkoué, on notait la présence des membres de la fédération malienne de Basketball avec à leur tête Metty Ag Mohamed Rhissa vice-président du bureau fédéral et la troupe comité national des supporters des Aigles du Mali.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

