CAF Women’s Champions League 2021 : L’AS Mandé connait désormais ses adversaires

Pour une première fois, la Confédération africaine de football organise la ligue des champions des clubs de football féminin. Pour ce faire, un tournoi de zone sera organisé pour identifier les clubs qui participeront à la phase finale de cette première édition.

Logé dans la zone UFOA A, le représentant du Mali, l’AS Mandé va devoir se défaire du Seven Star (Cap-Vert), du Dakar Sacré(Sénégal) et Détermine Girls(Liberia) qui sont engagés à participer à cet tournoi qualificatif, prévu pour le mois de juillet prochain à Praia au Cap-Vert. Dans le zone du Mali, la Guinée, la Sierra-Léone, la Guinée Bissau, la Mauritanie et la Gambie ne répondent pas aux critères de participation du tournoi UFOA A, donc les clubs de ces pays ne seront pas à cette édition.

En ce qui concerne l’UFOA zone B, le tournoi est prévu du 17 au 30 juillet 2021 en Côte d’Ivoire avec 6 clubs. A savoir : L’USFA du Burkina Faso, Rivers Angels du Nigeria, l’AS Police du Niger, Hasaacas Ladies FC du Ghana, les amis du monde du Togo et les Onze Sœurs de Gagnoa de Côte d’Ivoire.

Pour la zone CECAFA le tournoi se jouera à Kenya et va regrouper les clubs : PVP Buyenzi de Burundi, FAD Club du Djibouti, Nigd Bank de l’Ethiopie, Vihiga Queens du Kenya, Aldefaa Khartoum FC du Soudan, Lady Doves WFC de l’Ouganda, Simba Queens du Tanzanie, Denden FC de l’Erythrée, Yei Join Stars du Soudan du Sud et Scandinavian du Rwanda. Le tournoi qualificatif se jouera du 17 juillet au 1er août. A noter que dans cette zone, la Somalie est exemptée.

Concernant la Zone UNAF de la CAF, la Libye ne sera pas de la partie car elle n’a pas réussi à engager un représentant. Par contre, le tournoi de la zone va se jouer entre AFAK Relizane de l’Algérie, El Gouna de l’Egypte, AS FAR du Maroc et ASBH de la Tunisie.

Ils sont au nombre de 8 équipes engagées pour la zone COSAFA, à savoir : le Mamelodi Sundowns de l’Afrique du Sud, Prison XL de Botswana, Manzini Wanderes de l’Eswatini, Lesotho Défense force du Lesotho, Costa Do Sol du Mozambique, Tura Magic de Namibie, Gree Bullaloes de la Zambie et Black Rhinos Queens de Zimbabwe.

Enfin, pour la zone UNIFFAC, à part Louves Minproff du Cameroun et FCF Amani de la RD Congo, on ignore les noms des représentants de la Centrafrique, du Congo, du Gabon, de la Guinée Equatoriale, de Sao Tomé-et-Principe et du Tchad.

A noter qu’à l’issue de ces tournois qualificatifs 8 équipes dont les six(6) vainqueurs des zones plus l’équipe championne du pays hôte et celle du pays vainqueur de la dernière CAN prendront part à la phase finale qui se jouera en l’Egypte au mois de novembre prochain.

Djélika Guindo

