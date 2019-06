Quelques jours après son match nul face à la Guinnée (2-2), Madagascar affrontait le Burundi, battu par le Nigéria lors de la première journée de la Coupe d’Afrique des Nations 2019, dans le cadre de la 2e journée de la phase de poules. Au Alexandria Stadium, les hommes de Nicolas Dupuis se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0).

Marco Ilaimaharitra a inscrit le seul but de la rencontre en deuxième période. Le milieu de terrain de Charleroi a envoyé un coup-franc direct dans la lucarne (76e). Du coup, Jérémy Morel (sur le banc aujourd’hui) et ses coéquipiers enregistrent la première victoire de leur histoire en CAN et se positionnent derrière les Super Eagles dans le groupe B. La qualification en huitièmes de finale se rapproche.

Source: http://www.footmercato.net

