Le sélectionneur des Aigles du Mali par intérim a publié, hier sa liste de présélection comptant pour les préparatifs de la CAN, Egypte 2019. Cette liste est composée de 27 joueurs, dont 3 gardiens de but, 7 défenseurs, 9 milieux de terrain et 8 attaquants. Le regroupement des Aigles est prévue le 1er juin au Centre sportif Ousmane Traoré de Kabala. A l’issue de ce regroupement, le technicien Magassouba et ses protégés mettront le cap sur Doha pour boucler leur stage de préparation. On remarque que la liste dévoilée hier par le sélectionneur national par intérim est composée des joueurs qui ont disputé les dernières journées des éliminatoires de la CAN. C’est dire que Mohamed Magassouba a renouvelé sa confiance au groupe qui a permis au Mali de se qualifier pour la phase finale de la CAN.

Il y a quelques jours lors d’une interview qu’il a accordée à L’Essor, le technicien Mohamed Magassouba avait dit. «Nous avons déjà fait notre programme de préparation. Nous attendons la validation par le département des Sports. Il y a au moins trois matches amicaux au programme, même si c’est très difficile d’en avoir. Nous voulons faire trois matches amicaux parce que nous avons une équipe jeune.

Et les joueurs n’ont pas encore disputé 10 matches ensemble. Donc nous avons besoin de beaucoup de matches amicaux avant d’aller à la CAN. Surtout nous avons besoin d’affronter de grandes nations du football pour mieux nous outiller avant la coupe d’Afrique. Nous devons jouer contre l’Algérie, qui est un acquis déjà. Il y a le Ghana aussi qui est en vue et peut-être le Cameroun ou la Côte d’Ivoire, ou même le Zimbabwe. Nous avons déjà ficelé ce programme et nous attendons». Quant au choix de ces pays pour le sélectionneur national par intérim a expliqué : «D’abord, ce sont de grosses cylindrées sur le continent et puis, nous devons nous préparer à affronter des pays anglophones, francophones et même maghrébins. Les pays n’ont donc pas été choisis au hasard».

Concernant l’objectif du Mali à la CAN, le technicien a été clair, c’est de décrocher le sésame en Egypte. «Le Mali a le même objectif que les autres pays participants. Que cela soit clair pour tout le monde, nous voulons réaliser quelque chose de grand en Egypte. Quand je participe à une compétition, mon ambition est d’aller jusqu’au bout.

Autrement dit, nous visons le sacre et prions Dieu pour ça», a martelé Mohamed Magassouba.

La CAN 2019 se tiendra en Egypte du 21 juin au 19 juillet 2019, avec 24 équipes. C’est une première dans l’histoire de la compétition.

Seïbou S. KAMISSOKO

La liste des 27

Gardiens de but : Djigui Diarra (Stade malien), Mamadou Samassa (Troyes, France), Adama Keïta (Djoliba).

Défenseurs : Molla Wagué (Nottingham Forest, Angleterre), Mamadou Fofana (Metz, France), Boubacar Kiki Kouyaté (Troyes, France), Hamari Traoré (Rennes, France), Falaye Sacko (Guimares, Portugal), Youssouf Koné (Lille, France), Massadio Haïdara (Lens, France).

Milieux de terrain : Diadié Samassékou (RB Salzbourg), Amadou Haïdara (Leipzig), Cheick Oumar Doucouré (Lens, France), Yves Bissouma (Brighton, Angleterre), Lassana Coulibaly (Rangers, Ecosse), Adama Traoré (Cercle de Bruges, Belgique), Souleymane Diarra (Lens, France), Idrissa Traoré (Chabab Al Jabal, Libye), Moussa Djénépo (Standard Liège, Belgique).

Attaquants : Moussa Doumbia (Reims, France), Moussa Maréga (Porto, Portugal), Abdoulaye Diaby (Sporting, Portugal), Kalifa Coulibaly (Nantes, France), Adama Niane (Sporting Charleroi, Belgique), Adama Traoré (Orléans, France), Hadi Sacko (Ankaragucu, Turquie), Sékou Koïta (Wolfsberger, Autriche).

