CAN 2023: en match d’ouverture, la Côte d’Ivoire s’impose devant la Guinée Bissau, 2-0

En match d’ouverture de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football, la Côte d’Ivoire, pays hôte du tournoi, a battu au stade Alassane Ouattara, le samedi 13 janvier, la Guinée Bissau par 2 buts à 0.

Belle entrée en lice du pays hôte. En match d’ouverture de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football, la Côte d’Ivoire s’est imposée au stade Alassane Ouattara 2 buts à 0 face à la Guinée Bissau. Une rencontre que les Éléphants ont très vite pliée en ouvrant le score dès la 4e minute par Séko Fofana. Le joueur de d’Al-Nassr en Arabie Saoudite à la réception d’une passe, d’un tir puissant expédie la balle au fond des filets. Un but à 0.

Un but matinal qui a permis aux ivoiriens de développer leur jeu. Sans forcer leurs talents, les poulains de Jean-Louis Gasset ont dominé toute la première mi-temps et regagnent logiquement le vestiaire avec l’avantage du score. A la reprise, les coéquipiers de Franck Kessié ont continué à prendre d’assaut la défense adverse en multipliant les attaques. C’est ainsi que peu avant l’heure de jeu, Jean-Philippe Krasso, déjà passeur sur le premier but, se jouait de la défense adverse et double la mise (2-0). Plus rien ne sera marqué jusqu’à la fin de la rencontre.

Malgré la victoire, les Eléphants n’ont pas laissé une grande impression pour cette première rencontre. Avec une défense chancelante et fébrile, les ivoiriens ont concédé beaucoup d’occasions de buts qui aurait pu coûter cher, n’eût été la maladresse des coéquipiers de Carlos Mané, qui ont été incapables de punir les Éléphants. Un secteur de jeu que l’encadrement ivoirien doit revoir s’il veut aller loin dans cette CAN.

En attendant les explications, le dimanche 14 janvier, entre le Nigéria et la Guinée Équatoriale, les Éléphants, qui ont parfaitement lancé leur compétition, occupent la première place du groupe A avec 3 points. La Guinée Bissau continue son apprentissage, elle qui n’a jusqu’ici remporté aucune victoire en Coupe d’Afrique des Nations de football après trois participations. Et cette 4e participation débute très mal avec la défaite inaugurale face aux ivoiriens.

Trois matchs sont au programme pour ce dimanche:

Poule A:

Nigéria vs Guinée Équatoriale à 14 heures

Poule B:

Égypte vs Mozambique à 17 heures

Ghana vs Cap-Vert à 20 heures

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :