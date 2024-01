CAN 2023 : Les AIgles prêts pour défier les Bafana-Bafana

Le Mali entre en lice aujourd’hui contre l’Afrique du Sud au compte de la première journée du groupe E. La rencontre est prévue au stade Amadou Gon Coulibaly de Korhogo où le sélectionneur national, Éric Sékou Chelle et ses hommes ont débarqué, vendredi 12 janvier après une scène bloquée d’une quinzaine de jours au Centre d’entraînement pour sportifs d’élite Ousmane Traoré de Kabala.

À leur arrivée à Korhogo, le capitaine Hamari Traoré et ses coéquipiers ont été accueillis avec tous les honneurs par les Maliens établis en Côte d’Ivoire. Samedi, soit 24h après leur arrivée en terre ivoirienne, les hommes du sélectionneur Éric Sékou Chelle ont effectué deux séances d’entraînement (matin et soir) avant d’enchaîner avec une troisième séance, dimanche à 20h, l’heure du match contre les Bafana-Bafana. La sélection nationale a effectué sa dernière séance d’entraînement hier soir (18h30) au lycée Dominique Ouattara. «Nous sommes bien arrivés. Tout se passe bien. On s’est reposé vendredi et l’équipe a effectué deux séances d’entraînement samedi.

On prépare le match du mardi (aujourd’hui, ndlr) contre l’Afrique du Sud. Dieu merci, tout le monde va bien», a confié à la presse le défenseur Falaye Sacko, après les deux premières séances d’entraînement. Son coéquipier Lassine Sinayoko, lui, est revenu sur l’accueil qui a été réservé à l’équipe par les supporters maliens de Côte d’Ivoire. «On remercie tous les supporters maliens qui ont fait le déplacement. L’accueil nous a fait plaisir et nous donne l’envie de mouiller le maillot. Toute l’équipe est focalisée sur le sujet, on est prête à donner le meilleur de nous-mêmes», a assuré l’international malien.

Pour sa part, le gardien Aboubacar Doumbia a dit : « Nous travaillons bien pour un objectif qui est de remporter le trophée. On est prêt pour ce premier match. Je demande aux supporters d’être nombreux au stade pour soutenir l’équipe». Basé à Korhogo, le groupe E est composé du Mali, de l’Afrique du Sud, de la Tunisie et de la Namibie. C’est l’un des groupes les plus équilibrés de cette CAN, Côte d’Ivoire 2023. Sur le papier, le Mali, l’Afrique du Sud et la Tunisie, sont les favoris dans la course à la qualification en huitièmes de finale , mais les trois pays devront s’accommoder de la présence des Namibiens qui peuvent parfaitement déjouer les pronostics.

Cette première journée est importante pour les équipes, notamment les Aigles qui font partie des équipes attendues par les supporters. Pour bien entamer la compétition, les hommes du sélectionneur national Éric Sékou Chelle doivent gagner ou à défaut obtenir le match nul. En tout cas, tout sauf la défaite. Les Bafana-Bafana d’Afrique du Sud, de retour à la CAN après avoir manqué le rendez-vous au Cameroun, vont tenter de passer le premier tour. Ils sont à leur 11è participation à la phase finale et les champions d’Afrique 1996 nourrissent de grandes ambitions cette année.

S’il ya un homme dans l’effectif du technicien Hugo Broos dont les Aigles doivent se méfier, c’est l’attaquant d’Al Ahly, Percy Tau qui affiche 15 buts au compteur en 43 sélections. Outre le canonnier, les Bafana-Bafana peuvent s’appuyer sur le milieu de terrain des Mamelodi Sundowns Teboho Mokoena et son coéquipier et gardien de but, Ronwen Williams. Dans leur histoire, le Mali et l’Afrique du Sud se sont affrontés 5 fois et pour le moment, c’est l’égalité parfaite : 2 victoires et 6 buts marqués de chaque côté et 1 nul. À ce niveau, les Aigles et les Bafana-Bafana se sont affrontés deux fois. Le premier match entre les deux pays remonte au 12 octobre 2001 lors du Tournoi d’inauguration du stade du 26 Mars et le Mali s’était imposé 2-0 grâce aux réalisations de Mahamadou Dissa (27è min) et d’Alfousseyni Karembé (83è minutes).

Quelques mois plus tard, c’est-à-dire, le 3 février 2002, les équipes se sont retrouvées au stade Abdoulaye Makoro Sissoko de Kayes, en quart de finale de la CAN 2002 que notre pays a abritée et le choc a encore tourné à l’avantage des Aigles (2-0, buts de Bassala Touré, 60è min et Dramane Coulibaly dit Scifo, 90è min). Onze ans plus tard (2 février 2013), Maliens et Sud-Africains se sont encore affrontés en quart de finale de la CAN pour un nul 1-1 (mais de Seydou Keïta qui a répondu à la 58è min à Tokelo Anthony Rantie qui avait ouvert le score pour les locaux), avant que le Mali ne l’emporte 3-1 dans la séance des tirs au mais dans un stade Moses Mabhida de Durban réduit en silence.

Les deux derniers matchs entre les deux pays sont des rencontres amicales. Le 14 janvier 2015, juste avant la phase finale de la CAN, Guinée équatoriale 2015, l’Afrique du Sud a largement dominé la sélection nationale (3-0) au Cameroun et le 13 octobre 2019, les Bafana-Bafana ont remis ça à Port-Élisabeth (2-1).

Ce soir, les deux équipes vont donc s’affronter pour la 6è fois et il ne fait guère de doute que le vainqueur du match prendra une option sérieuse sur la qualification en huitièmes. Mais avant le choc entre les Aigles et les Bafan-Bafana, le public du stade Amadou Gon Coulibaly assistera d’abord à l’explication entre la Tunisie et la Namibie. Les prix des billets d’entrée au stade varient entre 2000 Fcfa et 10.000 Fcfa, mais selon plusieurs témoignages, tous les billets ont déjà été vendus et certains supporters seront contraints de regarder la rencontre dans les fans zones, c’est-à-dire sur les écrans géants.

Envoyés spéciaux

Ladji M. DIABY

Habib KOUYATÉ

Ladi Madiheri DIABY

