CAN 2024 Côte d’Ivoire : Sidiki Boubacar Sangaré offre un million de franc à l’AJSM

Pour passer une bonne CAN en Côte d’Ivoire, notre compatriote Sidiki Boubacar Sangaré est au four et au moulin pour non seulement baisser la tension entre les deux pays voisins en sensibilisant les uns et les autres, mais aussi à travers des contributions financières pour rendre le séjour des supporters et des journalistes maliens agréable à Abidjan. C’est dans cette vision qu’il a remis samedi dernier une enveloppe symbolique d’un million de Franc CFA à l’Association des journalistes sportifs du Mali (AJSM).

Le Président, représentant résident de l’Organisation mondiale des experts en Côte d’Ivoire (OMEX) non moins Président du parti Base Sociale pour la Solidarité (BSS) au Mali, Docteur Honoris Causa Sangaré n’est pas resté à marge de la CAN 2024 Côte d’Ivoire. Il reçoit jour et nuit ses compatriotes et échange avec eux sur plusieurs sujets.

Il a soutenu la jeunesse malienne vivant en Côte d’Ivoire avec une enveloppe d’ un million de Francs CFA pour leurs permettre d’aller suivre les matchs du Mali à Korhogo et à San Pedro. Pour le Mali, le président du parti BSS a effectué un déplacement pour aller suivre le match Mali – Zambie à San Pedro le mercredi dernier.

Et ce n’est pas tout, le samedi 26 janvier 2024 dans l’après-midi, il a rendu une visite de courtoisie à l’Association des journalistes sportifs du Mali (AJSM) à leur QG dans la commune de Koumassi. Durant une trentaine de minutes, celui qui est surnommé BSS a échangé affectueusement avec les hommes de médias venus en nombre pour couvrir la CAN, avec à leurs têtes le Président Oumar Baba Traoré. Il leurs a souhaité la bienvenue en terre ivoirienne et leurs a réitéré son accompagnement. Pour leurs permettre de mener à bien cette mission, l’ambassadeur a offert une enveloppe d’ un million de Francs CFA. Pour finir, il a profité de cette visite pour lancer un message d’apaisement adressé aux confrères, aux supporters maliens et ivoiriens. « Nous vivons en parfaite harmonie ici avec les ivoiriens. Nous n’avons aucun problème. Le Mali et la Côte d’Ivoire sont deux pays frères et sœurs. J’invite tous les maliens et ivoiriens au fair-play et à la cohésion sociale. Ce n’est qu’un jeu » dixit Dr. Sangaré.

Pour rappel SEM Sangaré Sidiki Boubacar préside depuis 2020 l’Organisation mondiale des experts (OMEX). Grâce à son courage et abnégation, les autorités ivoiriennes lui ont élevé au grade de Chevalier de l’ordre national de Côte d’Ivoire. Il a fondé le mouvement BSS en 2019 qui est devenu plu tard un parti politique (Base Sociale pour la Solidarité). Il a reçu plusieurs distinctions internationales dont la dernière est le titre Docteur Honoris Causa de Glory International University de Californie, le vendredi 17 novembre 2023 à Abidjan. Cette université située aux États-Unis lui a décerné ce diplôme honorifique pour récompenser son engagement pour le bien-être des populations de plusieurs pays africains.

