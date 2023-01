CAN 2025 : Cinq pays à faire acte de candidature

Le Maroc est candidat à l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) 2025 de football. Le royaume chérifien, disposant de plus de six stades, des infrastructures hôtelières et de transports, est le pays idéal pour abriter la Can 2025.

Le comité exécutif de la Confédération africaine de football (Caf) désignera le 10 février prochain le pays hôte de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) 2025. Ils sont cinq pays à faire acte de candidature. Il s’agit du duo Nigeria-Bénin, de l’Algérie, la Zambie et le Maroc. Parmi ces pays, le royaume chérifien est le seul capable d’organiser la CAN dans un délai aussi court.

Et cela pour plusieurs raisons. Le pays des Lions de l’Atlas dispose des meilleures infrastructures footballistiques du continent africain. Les stades retenus, au nombre de six, ont reçu l’homologation de la Fifa (dans le cadre du dossier de candidature pour la Coupe du Monde 2026), mais aussi celle de la Caf, dans le cadre des qualifications à la Coupe du Monde et à la CAN. Ils disposent des capacités suivantes : Tanger (60.000 places), Fès (35.000 places), Rabat (45.000 places), Casablanca 45.000 places), Marrakech (45.000 places) et Agadir (45.000 places).

Le choix des six villes hôtes iconiques pour célébrer le meilleur du football africain (Rabat, Marrakech, Casablanca, Agadir, Tanger, et Fès), s’est fait sur la base de l’excellence opérationnelle et logistique, notamment en termes d’infrastructures sportives, résidentielles et de transports répondant aux exigences de la CAF. En effet, toutes les villes hôtes, situées dans un rayon de 465 km autour de Casablanca, sont connectées à travers des réseaux de transports optimaux, dont le réseau aérien qui couvre les six villes hôtes de la compétition avec une moyenne d’une heure de vol.

Avec son expérience dans le domaine touristique (plus de 12 millions de touristes en 2019), le Royaume chérifien est doté d’une infrastructure hôtelière de grande qualité et en quantité suffisante (90 000 chambres réparties entre les villes hôtes) pouvant accueillir les équipes nationales, les supporters et les délégations officielles dans des conditions favorables. L’offre d’hébergement au Maroc permettra d’accueillir l’ensemble des acteurs de la compétition en proposant des tarifs adaptés à tous les budgets.

Célébrer les valeurs universelles du football

La candidature marocaine répond aussi à l’exigence de qualité en termes de mobilité et de transport, le pays bénéficiant de réseaux aérien, ferroviaire et routier dense. L’aéroport Mohammed V de Casablanca est un véritable hub africain, et la Royal Air Maroc est présente dans plusieurs pays, aussi en Afrique de l’Ouest qu’en Afrique Centrale ou de l’Est, desservant plus de 82 destinations en Afrique.

De par sa diversité, sa position géographique, son hospitalité légendaire, sa stabilité politique ainsi que sa sûreté, le Maroc dispose de conditions idoines pour l’organisation d’une des meilleures CAN. Pour les fans de football, le pays des Lions de l’Atlas garantit l’accessibilité depuis leur pays de résidence. Pour les joueurs et leur staff, le pays du coach Walid Regragui offre le confort et la qualité des capacités d’accueil hôtelières, la modernité des infrastructures sportives, et un climat idéal et tempéré.

En se portant candidat à l’organisation de la CAN 2025, le Maroc souhaite célébrer les valeurs universelles du football à travers un évènement continental multiculturel et rassembleur. Enfin, la candidature du Maroc est légitime. Puisque que l’équipe nationale du pays a offert un rayonnement sans pareil au football africain en ayant atteint les demi-finales de la Coupe.

La CAN 2025 se jouera avec 24 équipes. Le Maroc se trouve, malgré tout, très largement au-delà des exigences du cahier de charges de la CAN à 24 équipes. Le Maroc s’étant porté candidat à l’organisation de la Coupe du monde de football 2026 à 48 équipes. C’est le seul africain a passé avec succès le préalable exigé par la FIFA concernant l’ensemble des critères établis dans son cahier de charge (infra sportive, hôtels, hôpitaux…) pour pouvoir être éligible pour le vote pour l’organisation de la coupe du monde dans son nouveau format de 48 équipes.

Alamine Wangara

