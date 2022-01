Le match entre la Gambie et le Mali s’est soldé par le score d’un but partout dans une rencontre comptant pour la 2e journée des matchs de poule F de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), Cameroun 2021.

La 2e journée des rencontres de la poule F, de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), Cameroun 2021, qui s’est jouée le dimanche 16 janvier à Limbé, entre la Gambie et le Mali n’a pas connu de vainqueur. Gambiens et maliens n’ont pas pu se départager à l’issue des 90 minutes du temps réglementaire. Les 02 équipes se sont neutralisées par le score d’un but partout.

Le sort de cette rencontre, à l’image de celle livrée par les Aigles contre la Tunisie, s’est jouée en 2e mi-temps où gambiens et maliens ont tous bénéficié d’un pénalty. Ce sont les Aigles les premiers à avoir un pénalty qui a été transformé par Ibrahima Koné à la 78e minute. La Gambie à son tour bénéficiera d’un pénalty que Moussa Barrow se chargera de transformer à l’ultime minute du temps réglementaire de la rencontre.

Un but partout, c’est le score final d’un match où les Aigles n’ont pas pu se défaire du piège tendu par les scorpions gambiens. Les poulains du coach Mohamed Magassouba n’ont jamais réussi à prendre l’ascendance sur des gambiens coriaces et très bien organisés. Avec un bloc d’équipe très bas et une forte densité au milieu de terrain, les gambiens ont très bien contenu les Aigles. Ce qui fait que les coéquipiers du capitaine Hamary Traoré se sont contentés durant toute la 1ère mi-temps d’une domination stérile sans jamais réussirà mettre en danger l’équipe gambienne.

Une domination stérile

A la reprise, le coach Magassouba a procédé à 02 changements avec la rentrée d’Amadou Haïdara et Adama Noss Traoré à la place de Lassana Coulibaly, très transparent, et Diadié Saméssoukou. La rentrée de ces 02 hommes donne plus de mouvement au jeu malien. C’est d’ailleurs à la suite d’une contre-offensive que Adama Noss Traoré a été fauché dans la surface de réparation par un défenseur gambien. C’est le pénalty que se charge de transformer Ibrahim Koné. Cette rencontre contre la Gambie est assez révélatrice des difficultés des Aigles à se défaire d’une équipe assez regroupée en défense.

Avec 04 points, les Aigles sont avec la Gambie coleaders de la poule F. Les 02 équipes devancent la Tunisie et la Mauritanie qui doivent s’affronter à partir de 16 heures GMT.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

