CAN U17, Maroc 2025 : Pas de 3e titre pour le Mali

Auteur de deux titres de champions, le Mali visait une 3e couronne en finale de la 15e édition de la Coupe d’Afrique des nations de football des moins de 17 ans disputée le samedi passé. Face au pays hôte, les Aiglonnets ont manqué le coche en s’inclinant à l’issue des tirs au but (0-0 puis 4 tab à 2). Pour sa part, le Maroc décroche son premier titre dans la compétition.

Le Maroc est le nouveau champion d’Afrique U17. En finale jouée le week-end dernier, les Lionceaux ont gagné pour remporter leur premier titre du tournoi. Face à une équipe malienne habituée de ce rendez-vous continentale juvénile, la bataille a été rude et le duel engagé jusqu’au bout. Incapables de se départager durant le temps réglementaire (0-0), les deux formations ont dû recourir à la séance des tirs au but pour se départager. Dans cet exercice hasardeux, les jeunes marocains ont été plus adroits en réussissant 4 tirs contre 2 pour leurs homologues maliens. Du coup, le Maroc remporte sa première couronne continentale tandis que le Mali manque l’occasion de réaliser un triplé et établir un record de titre dans la compétition après ses trophées de champion des éditions 2025 au Niger et 2017 au Gabon. Sacré vice-champion, le Mali fait mieux que lors de la précédente édition de la Can U17.

L’on se rappelle, en 2023, les Aiglonnets avaient échoué en demi-finales avant de perdre également le match de classement contre le Burkina Faso (2-1). Néanmoins, ils avaient réalisé la meilleure performance africaine à la Coupe du monde de la catégorie qui a suivi en disputant les demi-finales de ce tournoi aussi avant de damer le pion à l’Argentine en petite finale, battue à plate couture, sur le score de 3 buts à 0 pour décrocher la médaille de bronze et monter sur le podium mondial. Comme il y a deux ans, le Mali disputera en fin d’année une autre Coupe du monde. La prochaine édition de ce rendez-vous mondial aura lieu au Qatar en novembre 2025 avec la participation de 10 pays africains sur 48 pays qualifiés.

Moussa Bangaly

