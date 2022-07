Le Mali dispose désormais d’un Centre de Médecine du Sport. L’infrastructure, réalisée dans l’enceinte du Stade Modibo Keïta de Bamako, a été inaugurée le mardi 12 juillet par le Chef du gouvernement, Dr ; Choguel Kokalla Maïga. Au directeur du Centre, le ministre des Sports a demandé d’en faire « le fleuron escompté ».

Bâti sur une superficie de 9 777 m², le Centre de Médecine du Sport a été baptisé au nom de Lassana Traoré dit Ambiance. Un athlète accompli, un marathonien hors pair, décrit le ministre de la Jeunesse et des Sports. L’infrastructure comprend 3 niveaux et dispose de 55 Salles et bureaux, 4 grandes salles, 2 magasins, 1 ascenseur et une (1) loge-gardien. Sa construction a coûté 1 860 551625 F CFA sur les exercices budgétaires 2012, 2013 et 2014 avec des travaux de réaménagement des voies d’accès en 2019 pour 59 028 556 F CFA, a indiqué le ministre Mossa Ag Attaher.

Unique en Afrique de l’Ouest, à en croire le ministre des Sports, le Centre de Médecine du Sport du Mali, né d’une réflexion et d’une étude approfondie sur le développement et la promotion du sport au Mali, a pour mission fondamentale d’assurer le suivi de la santé des sportifs, d’effectuer de la recherche en santé des sportifs et de contribuer à lutter contre le dopage dans le sport au Mali. Se fiant à l’esprit qui a prévalu sa création, le chef du département des Sports a laissé entendre que « le sport malien ne connaîtra plus de Lassana Traoré, cet athlète tant admiré, qui tomba et mourut au cours d’une compétition nationale de marathon, c’était en juillet 1965 ».

Opérationnel, 4 des 6 blocs (un bloc de consultation, un bloc d’imagerie, un bloc de Kinésithérapie, un bloc de Laboratoire, un bloc opératoire et un bloc d’hospitalisation) du Centre accueille déjà les patients. Il s’agit du bloc de consultation, du bloc d’imagerie, du bloc de Kinésithérapie et du bloc de Laboratoire. Les deux autres blocs opératoires et d’hospitalisation seront fonctionnels dans un avenir proche. « D’ici la fin de l’année, le Centre sera doté de l’IRM 3 TESLA, la dernière génération de l’imagerie à résonance magnétique et du Scanner 128 barrettes qui permettront de faire tous les diagnostics. Les équipements déjà reçu en 2022 sur financement du budget national se chiffrent à 448 754 000 F CFA et atteindront 2 696 654 000 F CFA avec les marchés en cours d’engagement sur les exercices budgétaires 2022-2023 », a promis le ministre Mossa Ag Attaher avant d’inviter le directeur du Centre Dr Adama Sangaré et l’ensemble de ses collaborateurs d’y veiller avec soin et délicatesse. « Faites-en le plus chaleureux, le plus beau et le plus accueillant. Faites-en le fleuron escompté. Je compte sur vous. Je sais que vous avez la compétence, la technicité et la volonté. Pour ma part, j’y veillerai. J’y effectuerai des visites inopinées. Mon désir ardent est de faire de ce Centre, une référence en Afrique tant par la qualité des prestations que par la qualité de l’environnement », a-t-il conclu.

Alassane Cissouma

