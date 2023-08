Après une première édition tenue l’an passé, la 2e édition du Championnat scolaire africain de football de la Caf pointe à l’horizon. Ce tournoi réservé aux jeunes scolaires des moins de 15 ans (filles et garçons) des 54 associations membres de la Caf comporte plusieurs programmes d’apprentissage. Après la phase nationale remportée par les filles du Complexe scolaire “Les Talents” et les garçons du lycée Sportif Ben Oumar Sy, l’année dernière, le Mali n’avait plus poursuivi l’aventure pour faute, dit-on, d’argent pour prendre part à la phase éliminatoire zonale.

A l’issue d’une première édition remportée par CS Ben Sékou Sylla de Guinée (en garçons) et Fountain Gate School de Tanzanie (chez les filles), les préparatifs vont bon train pour la 2e édition du tournoi panafricain. Pour ce coup d’essai, les résultats obtenus ont été satisfaisants, selon la Caf, avec plus de de 20 000 écoles participantes de 41 pays.

A l’initiative du tournoi, la Caf a annoncé l’ouverture de la période d’inscription de la saison 2023-24 qui promet d’établir de nouveaux standards dans la formation des jeunes Africains. Si le football est au cœur du Championnat scolaire africain de football de la Caf, le Programme comporte un certain nombre de sous-activités ayant un impact, y compris le “Programme du jeune arbitre”, le “Programme du jeune reporter” et le Programme de Protection (‘Safeguarding’). Ces éléments font du Programme scolaire africain de la Caf une plateforme d’héritage visant à développer les futurs leaders africains sur et en dehors du terrain, a fait savoir la Caf.

Après l’annonce de la période d’inscription, les qualifications nationales démarrent en août dans les différents pays engagés. Cette étape consiste à mettre aux prises les différentes écoles d’un même pays en vue de pouvoir déterminer ses champions (filles et garçons) devant le représenter à la phase zonale. Pour ce qui est de la qualification zonale, elles se dérouleront d’octobre à décembre 2023. La finale continentale aura lieu en avril 2024. Le lieu sera annoncé ultérieurement.

Directrice des associations membres de la Caf, Sarah Mukuna a manifesté, auprès de Cafonline, son enthousiasme et son impatience pour cette 2e édition : “Le succès du football africain dépend en grande partie d’une base solide que la Caf met en place à travers le Championnat scolaire africain de football. La vision audacieuse du président Dr. Motsepe a permis à l’Afrique d’être un précurseur au niveau mondial, le programme étant une première en son genre. Nous attendons avec impatience la nouvelle saison du Championnat scolaire africain de football de la Caf”.

Selon des chiffres fournis par les organisateurs, lors de la première saison en 2022-23, le Championnat a touché plus de 500 000 jeunes sur le continent africain. “L’initiative est l’une des promesses du président de la Caf, Dr. Patrice Motsepe, et de la direction de la Caf de donner une plate-forme aux jeunes Africains pour montrer leur talent et devenir autonomes à travers différentes disciplines. En 2022-23, plus de 20 000 écoles issues de 41 pays et reparties dans les six zones de la Caf ont participé aux catégories U15 garçons et filles”, rappelle l’instance organisationnelle.

En plus de la pratique du football, le Programme scolaire africain de la Caf organise également des programmes d’appui se déroulant dans toutes les phases et simultanément avec le championnat. Ces programmes sont : le Programme des jeunes arbitres (les élèves ont la possibilité d’apprendre auprès d’experts en arbitrage et d’utiliser leurs compétences pour arbitrer des matchs pendant le Championnat, le Programme des jeunes reporters (les élèves ont la possibilité d’apprendre auprès d’experts en matière de reportages sur le football et d’utiliser leurs compétences pour faire des reportages sur leurs homologues qui jouent ou qui entraînent pendant le championnat) ; le Programme de coaching (des élèves et des enseignants de moins de 25 ans sont formés aux principes fondamentaux du coaching et de la gestion du football afin d’augmenter le nombre de personnes formées dans chaque pays) ; le Programme de protection ou Safeguarding (les élèves, les tuteurs, les enseignants et l’ensemble du personnel du Championnat sont sensibilisés et formés au maintien d’un environnement sûr pour tous.

Alassane Cissouma

HANDBALL

Usfas et COM sacrés champions du Mali

Le championnat national séniors de handball s’est achevé le week-end passé avec le sacre de l’Union sportive des Forces armées et de sécurité (Usfas) en hommes et du Centre Omnisports de Missabougou (COM) en dames.

C’est le samedi 5 août que les rideaux sont tombés sur l’édition 2023 du championnat national de handball avec le sacre de deux mastodontes de la discipline. Présente sur les deux tableaux, l’Usfas n’a pas pu réaliser le doublé. Les Militaires ayant perdu la finale dames face au COM.

Dans une salle multifonctionnelle surchauffée du Stade du 26-Mars de Bamako, les Centristes de Missabougou se sont imposées de justesse (26/24) à l’issue d’une finale âprement.

Chez les hommes, l’équipe surprenante de Sigui de Kayes à cette finale n’a pas pu signer le hold-up face à l’ogre Usfas.

Dans un duel largement déséquilibré en faveur des Militaires, le petit poucet kayésien n’a pas fait de poids s’inclinant sur le score de 24/17. Cerise sur le gâteau, les meilleurs joueurs des finales ont été désignés dans les rangs de l’Usfas. Il s’agit de Django Kanouté, chez les hommes et de Yayi Sidibé chez les dames.

A. C.

