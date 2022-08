Très reconnaissant par cet exploit des Aigles filles et garçons moins de 18 ans lors du championnat africain de Basketball tenu à Madagascar du 4 au 14 août 2022, le gouvernement du Mali a décidé de mettre les mains dans la poche pour offrir une somme de 5 millions de FCFA à chacune des joueuses et même pour l’encadrement. Quant aux garçons troisième de la compétition auront 1 million de F CFA chacun et de même pour l’encadrement.

L’annonce a été faite par le Ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la construction Citoyenne, Mossa Ag Attaher, lors de la cérémonie d’accueil des championnes d’Afrique tenue le mercredi 17 août dernier au Palais des sports.

Au cours de cette cérémonie, le ministre était accompagné par ses collègues de la Santé et de l’Education nationale. Le Mali a reconquis le titre continental en dominant nettement l’Égypte, championne d’Afrique en titre, en finale de l’AfroBasket U18 féminin (86-54). Ainsi le Mali a soulevé son 8e trophée à l’AfroBasket U18, le quatrième sur les cinq dernières compétitions. Le mercredi au palais des sports, les filles et garçons ont eu un accueil triomphal de la part des autorités du pays, de la fédération malienne de Basketball et de toute la population malienne.

De l’aéroport international Modibo Keita au Palais des sports, les héroïnes ont été célébrées avec tous les honneurs. Le ministre a exprimé toute sa joie et celle du gouvernement du Mali. Il a, au nom du Président de la Transition et du chef du gouvernement, remercié les championnes pour avoir honoré le pays et rendu sa fierté.

Le ministre n’a pas oublié de saluer la bravoure des garçons. Selon lui, être troisième dans une compétition africaine mérite d’être salué et encouragé. Par ailleurs, le ministre a rassuré que tout sera mis en œuvre pour une bonne préparation des championnes à la coupe du monde qui se tiendra l’année prochaine en Espagne.

Il a félicité la Fédération malienne de Basketball et l’encadrement pour le travail abattu qui a permis cet exploit. Le Président de la Fédération malienne de Basketball s’est dit très heureuse parce que les championnes ont rendu la dignité et l’honneur de la Fédération qui à un moment avaient souffert. La représentante du sponsor Orange-Mali, s’est dite animée d’un sentiment de fierté, en tant que sponsors pour Orange « c’est la récompense de tous nos efforts aux cotés de la FMBB et aux côtés des équipes », a-t-elle conclu.

Ibrahima Ndiaye

