CHAN 2022 : Les annonces fortes de Patrice Motsepe !

La 7 ème édition du CHAN Algérie 2022 a connu son épilogue le samedi 4fevrier par le sacre des Lions du Sénégal victorieux après un score nul de zéro but partout puis 5tirs au but à 4 au détriment des Fennecs d’Algérie. A l’heure du bilan, le Président de la Caf Patrice Motsepe a fait des annonces fortes.

Comme à la Can Cameroun 2021 où le Sénégal remportait son premier titre continental à la séance des tirs au but face à l’Égypte, l’équipe du Chan du Sénégal remporte également son premier titre continental à la 7ème édition du Chan Algérie 2022. A l’issue d’une finale âprement disputée se soldant sur un score nul de zéro but partout les Lions du Sénégal l’emportent par 5 tirs au but à 4 sur les Fennecs d’Algérie. Très satisfait de la bonne organisation du tournoi par le pays hôte, le Président de la Caf Patrice Motsepe estime qu’il y aura bien une prochaine édition améliorée du CHAN. “Nous voulons que le Chan se développe et soit une compétition aux standards internationaux. Nous devons soutenir cela avec un apport financier. Il faut que les acteurs soient récompensés à la hauteur de leurs efforts. C’est aussi une façon de contribuer au développement du football local ” a-t-il annoncé. Selon le Président de la Caf les règles devraient également évoluer pour rehausser le niveau de la compétition. “Aujourd’hui, seuls les joueurs évoluant dans leur championnat local peuvent être sélectionnés par leur pays pour disputer le tournoi. Il faudrait qu’un joueur dans un club étranger du moment que c’est en Afrique puisse représenter son pays au CHAN. Nous allons étudier cela au Comité exécutif ” promet Patrice Motsepe.

Almihidi Touré

