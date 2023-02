Chan Algérie : La finale se joue ce samedi

C’est par une finale inédite que le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) de football sera clôturé ce samedi 4 février. A l’affiche, un alléchant Algérie-Sénégal.

Après avoir survolé le tournoi, les Fennecs locaux d’Algérie et leurs homologues Lions du Sénégal se croisent en finale du CHAN ce samedi. Après 11 ans d’absence, le Sénégal jouera une finale inédite contre le pays hôte, également novice à cette étape du CHAN. En demi-finales jouées le mardi 31 janvier, les Algériens ont largement gagné contre le Niger (5-0) tandis que les Sénégalais se sont contentés du strict minimum de 1-0 face à Madagascar.

Grande favorite, l’Algérie reste sur 5 matches sans le moindre but encaissé. Un verrou que les Sénégalais tenteront de faire sauter ce samedi lors de la finale. « Algérie – Sénégal. Tout le monde me parlait de cette affiche, bien avant que nous nous retrouvions en finale. Nous y sommes. Le stade sera acquis à leur cause. Nous connaissons très bien la ferveur des supporters algériens. Ils vont les pousser jusqu’au bout. On va se battre avec nos armes. On s’est déjà rencontré en amical. Le match s’est conclu sur un 2-2. L’Algérie est une équipe solide qui n’a encaissé aucun but. On va devoir trouver la faille pour gagner ce match » a espéré le sélectionneur des Lions, Pape Thiaw. « Pour un entraîneur, la finale est très facile. Nous sommes suffisamment motivés pour gagner le match. Nous voulons gagner en 90 minutes. Si nous sommes destinés à gagner, qu’il en soit ainsi et sinon, qu’il en soit ainsi. Mon rêve est que nous remportions le trophée », a déclaré, pour sa part, le coach algérien, Madjid Bougherra.

Si la finale se joue le samedi à 19h30 GMT, le match pour la 3e place sera disputé la veille entre le Niger et Madagascar (19h GMT).

A Cissouma

