Cheick Diallo, coordinateur général du Stade malien de Bamako : “Notre objectif premier est de jouer la phase de poule de la Ligue des champions”

Un mois après sa reconduction par les membres du comité de sage comme coordinateur général du Stade Malien de Bamako, Cheick Diallo s’exprime à travers cette interview, dans laquelle il fait le bilan de la saison écoulée, parle des objectifs du club pour la phase finale de la Ligue des champions africains de football, le choix de l’Ivoirien Rigo Yagbe Gervais sur le banc des Blancs de Bamako et son appel à l’endroit de l’ensemble des Stadistes.

ujourd’hui-Mali : Pouvez-vous nous faire le bilan de la saison écoulée?

Cheick Diallo : Je pense que le bilan de la saison écoulée est positif parce que le Stade Malien de Bamako a été encore champion du Mali avec une belle manière, le club n’ayant enregistré aucune défaite durant ce parcours. Au niveau national, l’objectif que nous nous étions fixé était de gagner le championnat national de Ligue I Orange et la coupe du Mali. Malheureusement, la coupe du Mali n’a pas pu aller à son terme, mais nous avons pu décrocher le titre du champion du Mali. D’ailleurs, je profite de l’occasion pour féliciter les joueurs et l’encadrement pour cet exploit.

Le Stade Malien de Bamako est qualifié pour la phase finale de la Ligue des champions. Alors, quels sont vos objectifs pour cette campagne ?

Pour cette campagne, l’objectif du club, à savoir celui des dirigeants, de l’encadrement et des supporters, c’est d’aller à la phase de poule de la Ligue des champions. Vous savez, au niveau national, nous avons été champions à plusieurs reprises, nous avons participé plusieurs fois à des compétitions africaines, nous avons également remporté la coupe de la Confédération africaine de football (Coupe Caf) et souvent nous avons été auprès de la phase de poule de la Ligue des champions. Malheureusement, ces derniers temps, nous sommes éliminés au premier tour de la compétition et nous n’arrivons même pas à gagner un seul match. Aujourd’hui, notre objectif premier est d’aller chercher la phase de poule de la Ligue des champions. C’est dans ce cadre que nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. C’est vrai que nous sommes limités par rapport aux autres grands clubs tels que l’Espérance Club de Tunisie, l’Al Ahly d’Égypte et le Tout puissant Mazembé, mais également on est conscient que quand nous sommes déterminés et mettons du sérieux dans le travail, nous pouvons y arriver. Ces éléments doivent être notre atout et c’est à cela que nous sommes en train de travailler pour être prêts à affronter ces grands clubs du football africain.

Finalement, c’est l’Ivoirien, Rigo Yagbe Gervais, qui a signé un contrat avec le club. Pourquoi son choix comme entraineur du club ?

Vu l’ambition du club, nous nous sommes dit qu’il faut que nous arrivions à travailler sérieusement en commençant par engager un entraîneur de haut niveau, à plein-temps, c’est-à-dire, un entraîneur qui est là uniquement pour le club. Dans un premier temps, nous avons fait venir l’entraîneur Nigérian Augustine Owen Eguavoen au Mali pour discuter avec lui et nous étions presque d’accord jusqu’à ce que son pays, le Nigéria, le confirme comme directeur national des Sports. Après la péripétie Augustine Owen Eguavoen, nous nous sommes mis à réfléchir et nous avons reçu pas mal de CV d’entraîneurs.

A l’issue de cette réflexion, nous avons décidé de faire revenir l’Ivoirien Rigo Yagbe Gervais parce que c’est un bon entraîneur et il l’a prouvé dans son pays, la Côte d’Ivoire. Il avait joué la phase de poule de la Ligue des champions et il a joué la finale de la coupe de la Confédération africaine de football. Donc, c’est un entraîneur de haut niveau et vu nos ambitions, nous avons décidé de rentrer en contact avec lui pour échanger. Heureusement, nous nous sommes mis d’accord et aujourd’hui il est là avec nous afin de coacher le club pour cette année.

Avez-vous un appel à l’endroit des supporters du club ?

C’est toujours le même appel. Je demande aux uns et aux autres de nous accompagner afin que nous puissions atteindre nos objectifs. C’est vrai que, logiquement, nous ne pouvons pas rivaliser avec les grands comme l’Espérance Club de Tunisie, l’Al Ahly d’Égypte et le Tout puissant Mazembé, mais si nous nous mettons tous ensemble et travaillons ensemble, je suis sûr qu’il y aura une possibilité d’aller très loin. Donc, je demande à tous les Stadistes de venir afin de nous accompagner à atteindre nos objectifs.

Réalisé par Mahamadou TRAORE

