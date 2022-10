La FIFA a dévoilé hier, jeudi 6 octobre 2022, le classement actualisé des meilleures nations de football. En Afrique, le podium reste inchangé, avec le Sénégal en tête, devant le Maroc et la Tunisie . Le Mali, quant à lui, occupe la 8ème place au niveau du continent et la 46ème place au niveau mondial.

Les récentes rencontres disputées à travers la planète lors des deux semaines de la trêve internationale de septembre 2022 ont fortement impacté le classement FIFA d’octobre 2022 qui a connu de grands changements. Si à l’échelle mondiale, le top 10 a un tout petit peu changé, avec l’Italie qui a arraché la 6ème place à l’Espagne, le dernier pointage en Afrique a également subi des modifications, même si le podium n’a pas changé, avec le Sénégal toujours leader devant le Maroc et la Tunisie.

Quatrième lors du dernier classement, le Nigéria a également conservé sa place. C’est à la 5ème case que le jeu de chaise musicale s’est produit, avec l’Algérie qui a fait un bond de deux places. Les Fennecs doublent en effet le Cameroun et l’Egypte et se classent juste derrière les Super Eagles. Ce changement léger est le résultat de l’exploit de l’équipe algérienne, notamment des victoires face à la Guinée (1-0) et le Nigeria (2-1). Les aigles du Mali occupent toujours la 8ème place au niveau du continent et la 46ème place au niveau mondial. Ils devancent ainsi les éléphants de la Côte d’Ivoire.

Les prochaines fenêtres FIFA, ainsi que les prochaines journées des éliminatoires de la coupe d’Afrique des Nations que les voisins ivoiriens organisent doivent être des occasions pour le sélectionneur national Eric Sékou Chelle et ses poulains de creuser l’écart et d’essayer de figurer dans le top trois des meilleures équipes africaines. Une place qui leur permettra d’afficher leurs ambitions d’aller à la conquête du trophée suprême sur le sol ivoirien.

Moussa Samba Diallo

