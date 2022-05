Mention spéciale au sponsor officiel Moov Africa Malitel pour son soutien au sport malien

Le comité exécutif du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm) vient d’adopter son plan d’action pour l’exercice 2022 et le projet “Paris-2024”. Une mention spéciale a été adressée au sponsor officiel “Moov Africa Malitel” pour son soutien et son accompagnement, qui ont permis à plusieurs fédérations sportives de réaliser leurs objectifs.

Le samedi 7 mai 2022, les membres du comité exécutif ont assisté à la présentation du plan d’action de l’année 2022. Elle s’est déroulée au siège du Cnosm sous la présidence du président Habib Sissoko. Deux points étaient à l’ordre du jour de cette rencontre des membres du comité exécutif du Comité national olympique et sportif du Mali sous le leadership éclairé du président Habib Sissoko. Il s’agit de la présentation du plan d’action de l’année 2022 et du projet “Paris-2024 en point de mire”. Abdel Kader Sangho, trésorier général adjoint, et Alassane Mariko, directeur exécutif, ont assuré la présentation du plan d’actions. “Un objectif sans un plan n’est qu’un rêve, nous connaissons tous cet adage. Pour réaliser nos projets, nous avons soumis au plan stratégique quadriennal un mécanisme de suivi et d’évaluation. Le but du présent exposé et de vous donner une vision complète de toutes les actions du plan stratégique, qui sont réalisées ou qui sont à réaliser durant l’année en cours”. dira Abdel Kader Sangho.

Cinq (5) actions majeures ressortent du plan :

– L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action pour la préparation des athlètes aux Jeux olympiques et paralympiques Paris-2024 (choix des disciplines et des athlètes) ;

– Consolidation du partenariat entre le Cnosm et les sponsors (rencontres régulières, mises à jour des supports de communication…) ;

– Renforcement des capacités des responsables du mouvement sportif malien (cours pour dirigeants sportifs) ;

– Organisation des Jeux nationaux de la jeunesse (mise en place d’une commission d’organisation) ;

– Renforcement du Pevo dans le milieu sportif (séminaires, visites, évaluation).

Le deuxième point de l’ordre du jour a permis de revenir sur le projet “Paris-2024 en point de mire”. Les disciplines retenues pour la préparation des “Jeux olympiques 2024” et les profils des athlètes éligibles ; la présentation de la commission de travail des jeux, le rôle et la responsabilité des différentes sous-commissions ont été présentés.

Les échanges qui s’en sont suivis, ont montré clairement la pertinence des questions soulevées. Des suggestions et recommandations ont également été données pour améliorer le travail. L’occasion était bonne pour rendre un vibrant hommage au sponsor officiel du Cnosm. Il s’agit de l’entreprise citoyenne “Moov Africa Malitel” pour son soutien et son accompagnement dans la promotion et le développement du sport malien. Grâce à ce partenariat très exemplaire, les fédérations sportives réalisent aujourd’hui leurs objectifs en menant des activités. “Nous remercions sincèrement ce partenariat entre le Cnosm et Moov Africa Malitel, qui nous permet de réaliser nos activités. 90 % de nos activités sont réalisées grâce à ce sponsoring que nous soutenons à 100 %”, nous a confié un président de fédération, très satisfait de ce partenariat.

Après avoir remercié tous les membres du Comex pour leur présence et leur participation au débat, le président Habib Sissoko a levé la séance.

El Hadj A.B. HAIDARA

