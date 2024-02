A une journée de la fin de la phase de groupes, le Stade malien de Bamako a décroché son ticket pour les quarts de finale de la Coupe de la confédération. Une compétition que les Blancs de Bamako ont remportée en 2009.

L’aventure africaine se poursuivra pour le Stade malien de Bamako. En match comptant pour la 5e journée de poule D, les Blancs de Bamako ont battu les Congolais de Diables Noirs par 1 but à 0 le dimanche 25 février passé au Stade du 26-Mars de Bamako. Un succès qui permet au représentant malien de poursuivre la campagne africaine en se qualifiant pour les quarts de finale à une journée de la fin de la phase de groupes. Lors de cette victoire qualificative, l’unique but victorieux a été marqué par Lassine Kouma (90′).

Avec 10 points, le club de Sotuba est sûr de composter l’un des deux tickets du groupe. La 6e et dernière journée prévue contre les Marocains de R.S Berkane (1ers avec 11 points) n’aura comme enjeu que de déterminer le leader du groupe.

Ça passe aussi pour Djigui et Dieng en Ligue des champions

Le week-end dernier a été aussi animé par les matchs de la Ligue africaine des champions. Sur les huit places disponibles pour les quarts de finale, six ont été déjà occupées à l’issue de la 5e et avant dernière journée de groupe. Grâce à sa victoire contre Medeama 1-0, Al Ahly, champion d’Afrique en titre poursuit la défense de son titre. Un succès qui a permis à l’international milieu de terrain des Aigles, Aliou Dieng, et ses partenaires égyptiens, d’atteindre pour la huitième fois consécutive ce stade de la compétition.

Outre Al Ahly, plusieurs autres clubs verront les quarts de finale. Il s’agit des Ivoiriens de l’Asec Mimosas, des Sud-africains des Mamelodi Sundowns et actuels vainqueurs de l’African Football League, des Angolais du Petro Luanda, des Congolais du TP Mazembe ainsi que des Tanzaniens des Young Africans, qui feront partie du grand huit africain. Ainsi, la campagne africaine se poursuit pour Fily Traoré avec le T.P Mazembé et Djigui Diarra avec Young Africains. « Sur les six équipes qui ont officiellement réservé leur place, seules deux n’ont pas encore connu le sacre continental : Petro Luanda et Young Africans. Ahly (11), Asec Mimosas (1), Sundowns (1) et Mazembe (5) ont tous eu l’honneur de soulever le trophée le plus convoité par les clubs africains », a rappelé la Caf, organisatrice de la compétition. Avec désormais deux tickets disponibles, la bataille sera certainement acharnée lors de la sixième et ultime journée de la phase de groupe, qui aura lieu le 1er et 2 mars 2024. « Le destin du Groupe A s’est clôturé avec les qualifications des Sundowns et du Tout Puissant Mazembe tandis que le Groupe D a été déterminé par les victoires respectives d’Al Ahly et de Young Africans, ce qui signifie que les deux places restantes seront disputées dans les Groupes B et C. Dans le Groupe B, après une entrée en lice poussive dans la compétition, le Wydad s’est relancé grâce à une victoire 1-0 face au Jwaneng Galaxy. Ce résultat lui permet d’être à égalité avec 6 points avec le Simba AC, qui affrontera le Galaxy lors de la dernière journée de la semaine prochaine, tandis que les Marocains affronteront l’Asec Mimosas pour déterminer qui obtiendra la deuxième place dans le groupe.

Dans le Groupe C, la qualification de Petro de Luanda laisse la deuxième place à une confrontation entre l’ES Tunis et à Al-Hilal pour l’ultime ticket des quarts. Les deux équipes s’affrontent dans un match qui promet d’être riche en rebondissements, samedi soir à Tunis. La dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées, les Tunisiens se sont inclinés 3-1 à l’extérieur face à Al-Hilal, ce qui laisse présager une rencontre vengeresse samedi pour les cadors tunisiens qui ont remporté le titre pour la dernière fois en 2019 », note la Caf.

