En compétitions africaines des clubs de football, les représentants maliens ont tous été battus ce dimanche. En ligue des champions, le Djoliba AC en déplacement a été dominé par Sagrada Esperança d’Angola, 1-0. C’est par le même score que le Stade malien, à domicile, s’est incliné devant la Renaissance Sportive de Berkane du Maroc en coupe de la confédération africaine.

Sale soirée pour les représentants maliens en compétitions africaines de football des clubs. Les deux représentants maliens se sont tous inclinés ce dimanche par le même score (1-0). En 4e journée de la ligue des champions, le Djoliba AC en déplacement a été battu par Sagrada Esperança d’Angola, 1-0 tandis que le Stade malien, à domicile, s’est incliné devant la Renaissance Sportive de Berkane du Maroc en coupe de la confédération africaine. Les défaites de deux clubs font d’autant plus mal qu’elles interviennent une semaine seulement après l’élimination du Mali par la Mauritanie aux éliminatoires du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2025 de football.

Au classement, les deux représentants maliens occupent les dernières places de leurs groupes respectifs à deux journées de la fin de la phase de poule. En ligue des champions, le Djoliba AC avec 02 points occupent la 4e et dernière place du groupe D dominé par l’Espérance de Tunis et Pyramids FC de l’Egypte avec chacun 07 points suivis de l’Esperança de Sagrada 05 points. Si les rouges ne sont pas mathématiquement éliminés, le jeu produit par Ousmane Diallo dit Senty et ses coéquipiers n’incitent guère à l’optimisme. Après quatre journées, les pensionnaires de Hérémakono n’ont jusqu’ici inscrit le moindre but. En 5e journée, les poulains du coach Demba Mamadou Traoré vont recevoir à domicile l’Espérance de Tunis. Toute autre résultat qu’une victoire éliminerait les rouges de la course à la qualification pour les quarts de finale.

Quant au Stade malien de Bamako, il occupe la 3e place du groupe B avec 4 points. Un groupe dominé par la Renaissance Berkane (12 points) suivit de Stellenbosch Football Club (6 points) et Lunda Sul (1 point). En 5e journée, prévue le 12 janvier, le Stade malien sera en déplacement en Afrique du Sud pour affronter Stellenbosch Football Club. Une défaite éliminera les pensionnaires de Sotuba de la course à la qualification pour les quarts de finale. Le coach Mamoutou Kané dit Moureley et ses poulains savent de quoi s’en tenir s’ils veulent rester dans la compétition.

Classement des groupes après la 4ᵉ journée de la Ligue des champions de la CAF :

Groupe A

Al Hilal – 10 pts MC Alger – 5 pts Young Africans – 4 pts TP Mazembe – 2 pts

Groupe B

AS FAR – 10 pts Sundowns – 9 pts Raja Casablanca – 4 pts Marumo Gallants – 0 pt

Groupe C

Orlando Pirates – 8 pts Al Ahly – 7 pts CR Belouizdad – 6 pts Stade d’Abidjan – 1 pt

Groupe D

ES Tunis – 7 pts Pyramids – 7 pts Sagrada Esperança – 6 pts Djoliba – 2 pts

Classement des groupes de la Coupe CAF après la 4ᵉ journée :

Groupe A

CS Constantine – 9 pts Simba Sports Club – 9 pts Bravos do Maquis – 6 pts CS Sfaxien – 0 pt

Groupe B

RSB Berkane – 12 pts Stellenbosch Football Club – 6 pts Stade Malien – 4 pts Lunda Sul – 1 pt

Groupe C

USM Alger – 8 pts ASEC Mimosas – 5 pts Jaraaf – 5 pts Orapa United Football Club – 2 pts

Groupe D

Zamalek – 8 pts Al-Masry – 5 pts Associação Black Bulls – 4 pts Enyimba – 4 pts

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

