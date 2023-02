Congres électif de L’AIPS-Afrique à Dakar : Abdoulaye Thiam (président de l’ANPS) pour succéder à Obi Mitchell !

Le président de l’Association nationale de la presse sportive du Sénégal, Abdoulaye Thiam, est candidat pour briguer la présidence de l’Association internationale de la presse sportive (AIPS-Afrique) dont le 7e Congrès s’est ouvert hier à Dakar, au Sénégal. Il sera face au journaliste marocain, Mourad Moutaouakil, membre du comité exécutif de l’AIPS. Qui de Thiam ou de Mourad succédera à Obi Mitchell? En tout cas, le nom du futur président de l’AIPS-Afrique sera connu ce samedi. Le président de l’Association des journalistes sportifs du Mali (AJSM) Oumar Baba Traoré est candidat pour le poste de vice-président.

Dakar, capitale du Sénégal, abrite depuis hier le 7e congrès de l’Association internationale de la presse sportive (AIPS-Afrique) dont les travaux se poursuivront ce samedi avec l’élection d’un nouveau comité exécutif.

D’ores et déjà, le président sortant Obi Mitchell du Nigeria, n’est pas partant pour un nouveau mandat, après avoir passé trois mandats à la tête de l’Association des journalistes sportifs africains.

Pour le moment, ils sont deux candidats à briguer la présidence de l’AIPS-Afrique. Il s’agit du journaliste sénégalais Abdoulaye Thiam, président de l’Association nationale de la presse sportive du Sénégal (ANPS), membre du bureau sortant, et du journaliste marocain Mourad Moutaouakil, qui vient d’être réélu membre du comité exécutif de l’AIPS.

Selon nos informations, Abdoulaye Thiam, rédacteur en chef du journal privé “Sud Quotidien” du Sénégal, semble être le grand favori pour succéder à Obi Mitchell. Il dispose de tous les atouts pour être le futur le président de l’AIPS-Afrique. Il y a quelques jours, le candidat a dévoilé son programme avec comme slogan : “Ensemble, pour une association continentale dynamique et innovante”.

Cet ambitieux programme est axé sur plusieurs aspects en mettant en compte une démarche participative et inclusive. “Le travail que mon équipe et moi avons réalisé à la tête de l’ANPS aura été l’élément déclencheur de cette volonté de mes pairs africains de me proposer d’être à la tête de l’AIPS-Afrique. Ainsi, après avoir intégré le comité exécutif de l’AIPS-Afrique en 2017, j’ai accepté de répondre positivement à cet appel pour mieux servir mon continent. Par conséquent, nous avons l’ambition de mettre en place un bureau consensuel, dynamique, compétent dans une démarche participative et inclusive. Il sera représentatif de l’Afrique divisée en zones (Est, Ouest, Centre, Nord et Sud). Cela se fera en prenant en compte la diversité linguistique (français, anglais, arabe et lusophone) dans les différentes activités”, selon Abdoulaye Thiam, qui compte créer une Commission féminine. “L’aspect genre est devenu une exigence dans les grandes démocraties mais aussi au sein des instances de décisions. Au niveau de la presse sportive africaine, nous avons la chance d’avoir des consœurs pétries de talent et engagées. Notre conviction est qu’il faudra leur assurer une bonne place au sein du bureau. Mieux, nous avons l’intention de mettre sur pied une Commission féminine pour mieux prendre en compte les attentes des nombreuses femmes qui, à travers le continent, embrassent de plus en plus la carrière de journalistes sportives”. Parole du candidat Abdoulaye Thiam.

L’implication des journalistes des anciens journalistes occupe une place importante dans le programme du candidat Thiam. “Nous envisageons de créer un Comité de sages qui nous donnera des conseils pour la bonne marche de notre association. Nous consulterons régulièrement nos aînés tels Mamadou Koumé, Junior Binyam, Cheickh Tidiane Fall, Mamadou Diouldé Diallo, Idrissi Beddredine, Kaboulo Mona Kaboulo, Mufti, Abdoulaye Dabo, Obi Mitchell, Suleiman Abuba, Omar Kharoum, Majib Sène… Nous allons l’appeler Commission Kidane Fékrou en hommage à notre regretté confrère éthiopien qui a été l’un des meilleurs journalistes sportifs d’Afrique”.

Abdoulaye Thiam met également un accent particulier à la formation : “Notre premier chantier, c’est la formation. C’est un chantier extrêmement important surtout avec l’arrivée massive des jeunes reporters sportifs dans les rédactions. Nous devons à cet effet, sillonner l’Afrique pour aider les différentes associations nationales à former davantage leurs membres particulièrement dans la couverture des grands événements.

A cet effet, nous allons solliciter certains de nos aînés afin qu’ils mettent à contribution leur grande expérience au service des jeunes journalistes. En collaboration avec les confédérations africaines, des formations spécifiques porteront sur certaines disciplines (football, basket-ball, athlétisme…) notamment sur leur évolution, les enjeux et les nouvelles règles de jeu afin de renforcer les capacités des journalistes chargés de les couvrir. Cela entrera dans le cadre de la spécialisation des journalistes sportifs africains”.

Autre ambition, c’est le partenariat avec les instances internationales comme la Fifa, la Caf, la Fiba, l’Acnoa, etc. “L’AIPS Afrique doit occuper une place de choix dans les instances continentales et internationales. Pour y arriver, nous avons l’ambition d’établir ou de rétablir des relations de travail avec la Fifa, la Fiba, la Caf, l’Acnoa. Et l’AIPS-Afrique pourrait ainsi être un partenaire stratégique de ces organisations faitières. Cela permettra de faire entendre notre voix afin que les préoccupations des journalistes africains soient prises en compte notamment dans l’organisation des compétitions internationales. Une fois élu, nous allons programmer des visites de courtoisie ou de travail avec les dirigeants de ces instances afin d’établir des partenariats mutuellement bénéfiques”.

Notons que le Mali est bel et bien représenté à ce congrès par deux délégués. Il s’agit du président de l’Association des journalistes sportifs du Mali (AJSM) Oumar Baba Traoré et de son vice-président votre serviteur El hadj A. B. Haïdara. Et le président de l’AJSM est candidat pour le poste de vice-président de l’AIPS-Afrique.

El Hadj A.B. HAIDARA, depuis Dakar

AIPS-Afrique

Commentaires via Facebook :