(Charlotte) Jefferson Lerma a marqué durant la 39e minute de jeu et même si la Colombie s’est défendue avec un homme en moins durant toute la deuxième demie, elle a vaincu l’Uruguay 1-0, mercredi, afin de rejoindre l’Argentine en finale de la Copa America.

Daniel Munoz a été expulsé durant les arrêts de jeu de la première demie, après qu’il eut reçu un deuxième carton jaune dans la rencontre. Cependant, la Colombie a réussi à s’accrocher à son avance et elle participera à la finale du tournoi pour une première fois depuis son triomphe quand elle était l’hôtesse en 2001.

La Colombie est invaincue à ses 28 derniers matchs, un record d’équipe et la plus longue séquence du genre présentement dans le soccer international masculin.

Dans un match âprement disputé, sept cartons jaunes et un rouge ont été distribués. Les joueurs des deux équipes se sont bousculés sur le terrain après le coup de sifflet final et certains joueurs se sont même rendus dans les gradins pour s’en prendre à des spectateurs.

L’Argentine, championne en titre du tournoi, affrontera la Colombie dimanche soir à Miami. L’Uruguay jouera pour le bronze face au Canada, samedi à Charlotte.

Devant une foule favorisant la Colombie au Bank of America Stadium, rempli de chandails et drapeaux jaunes, l’Uruguay s’est retrouvé en retard au pointage pour une première fois dans le tournoi.

Un corner de James Rodriguez a été frappé de la tête à bout portant par Lerma, qui a sauté plus haut que Jose Maria Gimenez pour inscrire son troisième but sur la scène internationale et son deuxième du tournoi. Rodriguez totalise six aides, trois fois plus que tout autre joueur à la Copa America.

L’arbitre mexicain Cesar Ramos a présenté un premier carton jaune à Munoz à la 31e minute à la suite d’un tacle dangereux contre Maximiliano Araujo. Ramos a sévi une deuxième fois contre Munoz après un coup de coude à l’estomac contre Manuel Ugarte.

Rodriguez a écopé un carton jaune à la 55e minute quand Ramos en a eu assez de ses contestations après ne pas avoir sévi contre Darwin Nunez pour un coup contre le tibia de Richard Rios.

Rios a quitté le terrain sur une civière, mais est revenu au jeu, puis a quitté à nouveau après un autre contact et il a finalement été remplacé lors de la 62e minute. Rodriguez a quitté au même moment afin de demeurer admissible à la finale.

Le gardien colombien Camilo Vargas a dû effectuer son premier arrêt de la rencontre à la 68e minute de jeu, stoppant une frappe de Nicolas de la Cruz.

Luis Suarez, meilleur marqueur de l’Uruguay avec 68 réussites, a fait son entrée à la 66e minute de jeu et il a frappé l’extérieur du poteau à la 71e minute.

Source: https://www.lapresse.ca/

Commentaires via Facebook :