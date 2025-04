Coupe BDM-SA de basket-ball 2025 : Des jeux de maillots offerts hier aux équipes finalistes

En prélude aux finales de l’édition 2025 de la Coupe de la Banque de développement du Mali (BDM-SA), prévue pour ce samedi 12 avril, au Palais des sports Salamatou Maïga, le secrétaire général de la BDM-SA, Cheick Fantamady Kéita, a procédé le jeudi 10 avril dernier, au siège de l’institution, à la remise des jeux de maillots aux représentants des quatre équipes finalistes.

La cérémonie de remise s’est déroulée en présence de Bassala Haïdara, président de la Ligue de basket-ball du district de Bamako, Mme Sow Fadima Théra de la Direction de marketing et de la communication de la BDM-SA et de plusieurs cadres de la première banque du Mali.

Cette année, les finales de la Coupe BDM-SA mettront aux prises chez les hommes l’AS Police à l’Usfas, tandis que chez les dames, le Stade malien de Bamako en découdra avec l’AS Réal de Bamako.

Le secrétaire général de la BDM-SA a indiqué que le partenariat entre la Ligue de basket-ball du district de Bamako et la BDM-SA date de plusieurs décennies et fait de toute évidence le bonheur des deux partenaires. “Parmi les disciplines sportives pratiquées dans notre pays, le basket-ball est pour les Maliens ce que représente le football pour le Brésil. En effet, la balle au panier se joue partout sur les terrains aménagés et même les terrains nus et dans toutes les régions. Son essor constant a pu valoir à notre pays des trophées et des moments de gloire comme plus près en 2024 où les équipes de jeunes, filles et garçons ont été sacrées simultanément championnes et champions d’Afrique de leurs catégories en Afrique Sud. Les victoires engrangées font certes de talent, mais aussi de beaucoup de sacrifices, d’investissements humains et financiers contribuent à mettre du baume au cœur des populations maliennes”, a-t-il expliqué.

Il a ajouté que la BDM-SA a toujours eu de l’impact positif de leur modeste appui sur le niveau l’émulation de la pratique du basket-ball et l’éclosion de futurs talents. “C’est pourquoi chaque année, nous tenons à vous accompagner pendant les deux phases de la compétition, les éliminatoires et l’organisation des finales filles et garçons. Monsieur le président, votre détermination avec l’aide de votre bureau à assurer une régularité à cette compétition est à saluer. Cette réussite a fait des émules, car nous savons qu’au-delà des jeunes pratiquants qui étaient visés, elle concerne même les équipes seniors des clubs phares au niveau national”, a-t-il fait savoir.

Le président de la Ligue de basket-ball du district de Bamako a remercié les responsables de la BDM-SA pour leurs efforts dans la promotion de la discipline au Mali.

La cérémonie a été clôturée par la remise des jeux de maillots aux équipes finalistes. Les équipes masculines ont reçu leurs maillots des mains du secrétaire général de la BDM-SA, tandis que les équipes féminines ont reçu les leurs des mains du président de la Ligue de basket-ball du district de Bamako.

Mahamadou Traoré

