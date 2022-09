L’AS Réal de Bamako a battu, le mardi 20 septembre, aux tirs au but 3 buts à 1 l’AS Douane du Burkina Faso au stade du 26 mars dans une rencontre comptant pour le match retour du tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football. Les scorpions rencontreront les ghanéens de Hearts of Oak Sporting d’Accra (Ghana) au suivant.

L’AS Réal de Bamako passe l’obstacle de l’AS Douane du Burkina Faso. Pourtant le match n’a pas été simple pour les scorpions contraints de remporter la victoire s’ils voudraient se qualifier pour le tour suivant. Le match aller ayant été soldé par un nul vierge entre les deux équipes.

Comme au match aller, les scorpions et les gabelous burkinabés n’ont pas pu se départager à l’issue du temps réglementaire. Malgré la détermination des deux équipes qui ont grandement joué leur chance, aucun but ne sera marqué dans cette rencontre. Il a fallu recourir à l’épreuve fatidique des tirs au but pour départager les deux adversaires. A ce jeu, c’est l’AS Réal qui a été le plus chanceux en enlevant le gain de la partie par 3 tirs au but à 1.

Avec cette victoire, les scorpions se qualifient pour le tour prochain de la coupe CAF où ils rencontreront les ghanéens de Hearts of Oak Sporting d’Accra en début octobre.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

