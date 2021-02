Le Stade malien ne jouera pas la phase de poules d’aucune des compétitions africaines des clubs. Eliminés en Ligue des champions d’Afrique, les Blancs ont chuté à la porte de la phase de groupe de la Coupe CAF. L’équipe de Sotuba a été éliminée par la JS Kabylie après sa défaite 1-0 hier au compte du match retour des barrages. Les Stadistes ont gagné 2-1 à l’aller, au stade du 26 Mars, mais ont perdu sur la plus petite des marges au retour à Tizi-Ouzou. L’unique but de la manche retour a été inscrit par Souyed dès la 4e minute. Ce joueur a aussi marqué pour la JSK à l’aller à Bamako. Le club algérien se qualifie pour la phase de poules grâce au but inscrit à l’extérieur.

Pour jouer à Tizi-Ouzou, fief de la JS Kabylie, le Stade malien a voyagé dans des conditions compliquées. Les Stadistes sont en effet arrivés en Algérie par un vol spécial, hier à 2h du matin, à quelques heures du coup d’envoi de la rencontre, prévu à 15h. Pour cause des restrictions liées à la pandémie de Covid-19, les Blancs de Bamako étaient dans l’impossibilité de rallier l’Algérie par un vol régulier. Le club a saisi la CAF, demandant le report du match mais l’instance dirigeante du football africain est restée droite dans ses bottes. «Malheureusement, la CAF ne peut pas donner une suite favorable à votre demande de reporter le match à une date ultérieure et à un autre lieu. En effet, la CAF doit appliquer le protocole Covid-19 qui stipule : Dans le cas où une équipe ne peut pas se rendre sur le lieu du match à cause des restrictions de voyage ou autres restrictions liées à la Covid-19, alors cette équipe sera considéré comme ayant perdu le match 2-0’’. Par conséquent, nous vous informons par la présente qu’au cas où le club Stade malien se trouve dans l’incapacité de se rendre à Tizi-Ouzou pour honorer ledit match le 21 février à 15h GMT, le club sera considéré comme ayant perdu le match et donc sera éliminé de la compétition», a écrit la CAF dans une lettre adressée au Stade malien via la Femafoot. La CAF a par ailleurs changé les arbitres de la rencontre. Initialement désignés, les officiels guinéens ont été remplacés par un quatuor tunisien.

Ousmane CAMARA

