Le Groupe d’Étude Technique de la CAF a dévoilé le mercredi 14 février sur le site de la CAF, l’équipe type de la Coupe d’Afrique des Nations Total Energies, Côte d’Ivoire 2023. Sans surprise, aucun poulain du sélectionneur Eric Sekou Chelle ne figure au sein de cette équipe des onze meilleurs joueurs de la compétition. La principale cause pourra être l’élimination précoce des Aigles depuis les quarts de finale.

Cela ne fait l’ombre d’aucun doute, au sein de la sélection nationale des Aigles du Mali, durant cette CAN, certaines individualités ont crevé l’écran. Au nombre desquelles, on peut citer les jeunes milieux offensifs, Kamory Doumbia et Amadou Haïdara Doudou et le virevoltant attaquant de pointe Lassana Sinayoko. Sans l’élimination précoce et surprenante des Aigles en quart de finale par le pays organisateur, la Côte d’Ivoire, l’on pouvait s’attendre à la nomination d’au moins deux éléments d’Eric Sekou Chelle au sein de cette équipe type de la compétition. Ce faisant, on peut dire que l’absence des Maliens au sein de ces onze meilleurs ne doit aucunement surprendre, car selon le Groupe d’Étude Technique de la CAF : « cette équipe a été méticuleusement sélectionnée, en tenant compte de la domination des équipes qui ont atteint les derniers stades du tournoi ». Toute chose qui explique, selon la même source la présence de trois éléphants au sein de cette équipe type. Ce, en raison tout simplement : « des prouesses réalisées par le pays hôte, la Côte d’Ivoire, pour décrocher le titre ».

Ladite équipe se compose comme suit : Élu meilleur gardien du tournoi, le Sud-Africain Ronwen Williams est présent dans les buts. La défense est composée des Nigérians Ola Aina et William Troost-Ekong, aux côtés de l’Ivoirien Ghislan Konan et du Congolais Chancel Mbemba. Au milieu, nous retrouvons le Sud-Africain Teboho Mokoena, ainsi que les Ivoiriens Jean Michael Seri et Franck Kessié, dont l’esprit créatif est à l’origine des efforts offensifs de leur équipe. En attaque, le duo Yoane Wissa (RD Congo) et Ademola Lookman (Nigeria) apporte du flair et de la puissance. La ligne offensive est complétée par Emilio Nsue (Guinée équatoriale), meilleur buteur du tournoi avec 5 réalisations.

Le moins qu’on puisse dire est que la balle est désormais dans le camp des Aigles du Mali, pour les challenges à venir. A savoir, la qualification pour le mondial et celle à la prochaine CAN au Maroc , à laquelle ils doivent faire un très bon résultat pour faire oublier dans l’esprit du public sportif malien cette mésaventure sur la terre ivoirienne, afin de pouvoir placer quelques éléments au sein de l’équipe type de cette prochaine CAN. L’impossible n’est pas malien.

Synthèse de Moustapha Diawara

