Coupe du monde FIFA Maroc 2030 : Le roi Mohammed VI accélère les préparatifs de son Mondial

Le Roi Mohammed VI a présidé mercredi un Conseil des ministres au Palais Royal de Rabat, principalement dédié aux préparatifs du Maroc pour l’organisation de la Coupe du Monde 2030. Fouzi Lekjaa, ministre délégué au Budget et président du Comité Coupe du Monde 2030, a présenté un exposé détaillé sur l’état d’avancement du dossier marocain.

Le ministre est revenu sur les étapes clés du processus de candidature, depuis l’annonce de la candidature conjointe avec l’Espagne et le Portugal en mars 2023, jusqu’à la publication du rapport d’évaluation de la FIFA fin novembre. Ce rapport, qui a accordé une note “exceptionnelle” au dossier tripartite, place la candidature en bonne position pour remporter l’organisation du Mondial lors du prochain congrès extraordinaire de la FIFA.

Afin de garantir une organisation à la hauteur de l’événement, un comité élargi sera mis en place, intégrant notamment des représentants de la société civile et des compétences africaines.

Plusieurs chantiers stratégiques seront accélérés, comme la modernisation des stades, l’extension des aéroports des six villes hôtes, le renforcement des infrastructures routières et le développement des infrastructures hôtelières, médicales et de télécommunication.

Voici les chantiers en cours : la mise à niveau des stades ; l’élargissement et la rénovation des aéroports des six villes hôtes ; l’affermissement des infrastructures routières et la densification des réseaux intra-urbains ; le lancement d’un programme de mise à niveau territoriale intégré qui s’étend au-delà des villes hôtes des matchs de la Coupe du Monde ; le développement des infrastructures hôtelières et commerciales ; le renforcement et la modernisation de l’offre médicale ; le développement et la modernisation des réseaux de télécommunication ; le lancement d’un vaste programme de formation pour le renforcement des compétences des jeunes.

M Sanogo

