Le Mali après avoir battu l’Argentine aux tirs au but 4-5 en huitième de finale a été éliminé par l’Italie (4-2) lors des quarts de finale de la coupe du monde des moins de 20 ans, Pologne 2019. C’était le vendredi 7 juin 2019. Une élimination, qui a laissé un arrière-goût amer dans la gorge de tous les supporteurs maliens.

Fin de course pour les champions d’Afrique, éliminés à la surprise générale et à cause d’un arbitrage médiocre par l’Italie par le score de 4 buts à 2.

Pourtant les Aiglons du Mali avaient bien débuté le match, puisque le premier ballon touché par le portier malien s’est fait à la 3e minute de jeu. Cela pour dire que les nôtres ont imprimé leur marque au jeu dès le début du match.

Comme une malédiction des Dieux du stadium de Tichy en Pologne, sur un corner obtenu par l’Italie à la 12e minute, l’attaquant malien Ibrahima Koné voulant dégager le ballon prend à contrepied son propre gardien de but. Le tableau affiche 1 but à 0 pour l’Italie. Juste quelques minutes après, c’est -à-dire à la 21e minute Ousmane Diakité du Mali par une faute commise sur un attaquant italien, au milieu de terrain se verra sanctionner sévèrement, pour ne pas dire méchamment par un carton rouge, brandit par l’arbitre américain. De ce fait le Mali, condamné par une infériorité numérique a joué le match avec 10 joueurs contre 11. Avec détermination, les Aiglons arriveront à bien négocier le match. Et même à pouvoir établir l’égalité, grâce à Sékou Koita, qui par une magnifique talonnade d’Ibrahim Koné égalise à la 38e mn pour le Mali. C’est sur le score de 1 but partout que les deux équipes ont observé la pause.

Au retour des vestiaires, les Aiglons du Mali en se jetant le corps perdu dans la bataille donnent l’occasion aux Italiens de quadriller les actions dangereuses de l’équipe malienne. C’est cette tactique qui permettra à l’italien André Pinamonté à la 60e minute de récupérer une balle dégagée par la défense malienne pour doubler la mise pour l’Italie. A 2-1, les italiens voulant sauvegarder le score laissent l’initiative du jeu aux maliens, en se retranchant derrière. C’était sans compter sur la détermination des poulains de Mamoutou Kané ‘’Mourlé’’, qui réussiront une nouvelle égalisation à la 78e minute. Cela, lorsque Mohamed Camara sur une passe de Boubacar Traoré pousse le ballon dans les filets italiens. Avec le score de 2-2 au tableau d’affichage, tous les observateurs comptaient sur le talent des Aiglons maliens pour marquer un but comme contre l’Argentine, afin de se mettre à l’abri d’une élimination. Impossible, car la tâche des Maliens n’a pas été facilitée par l’arbitre du jour, l’américain Ismail Erläff. Suivront coup sur coup contre le Mali, un penalty discutable, transformé par l’italien Pinamonté à la 83e minute. Ce qui ramena le score à 3-2 pour l’Italie. Et une minute après c’est-à-dire à la 84e minute d’un relance de balle l’italien Fratesi, dans une position discutable encore, corse la marque à 4-2 pour l’Italie.

Le score de cette rencontre ne sera pas varié, même si dans les temps d’arrêt de jeu ou additionnels, Sékou Koita trouve un penalty, qu’il va rater en croisant trop la balle sur le côté gauche du poteau italien. Score final 4-2 pour l’Italie.

Le Mali, malgré cette élimination a donné satisfaction à son public avec 13 buts encaissés et 8 buts marqués dont trois par l’enfant prodige de Kita, Sekou Koïta.

Dans un communiqué officiel, le président de la République, Ibrahim Boubacar Kéita a félicité les Aiglons pour leur brillante participation à cette coupe du monde U20 en Pologne.

Quant au ministère de la Jeunesse et des Sports, après les félicitations a invité le public sportif à maintenir l’élan de solidarité durant cette campagne pour soutenir d’autres formations nationales engagées dans les compétitions internationales, à l’instar des Aigles pour la CAN Egypte 2019.

Félicitations aux Aiglons !

Par Safiatou Coulibaly

