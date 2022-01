Bien avant le coup d’envoi de la Can Cameroun 2021, le dimanche passé, la Caf a tenu à rappeler les règles du jeu en cas de contamination par le Coronavirus. Selon l’institution organisatrice de la compétition, une équipe qui n’a pas un minimum de onze (11) joueurs disponibles sera considérée comme ayant perdu le match sur le score de 0-2.

Avant de se prononcer sur les cas de Covid-19, la Caf a d’abord évoqué les nouvelles mesures prises pour les changements. Pour cette édition de la compétition, la règle des cinq remplacements par match sera appliquée. Ainsi, chaque équipe sera autorisée à utiliser jusqu’à cinq remplaçants. Afin de réduire les perturbations du match, il est indiqué que chaque équipe bénéficiera d’un maximum de trois opportunités pour effectuer les remplacements. Ceux-ci pourront également être effectués à la mi-temps. Si les deux équipes opèrent un remplacement en même temps, ajoute la Caf, il sera considéré comme l’une des trois opportunités pour chaque équipe.

Mieux, les remplacements et opportunités inutilisés sont reportés en prolongation. De plus, en cas de prolongation, les équipes auront chacune droit à un remplacement supplémentaire et bénéficieront d’une occasion de remplacement supplémentaire ; des remplacements pourront également être effectués avant le début et à la mi-temps de la prolongation.

En ce qui concerne le nombre minimum de joueurs dans le cas d’une équipe touchée par la Covid-19, il a été expliqué que si le résultat du test PCR Covid-19 d’un joueur est positif, ce joueur ne sera pas autorisé à se rendre au stade ou à participer au match concerné. Néanmoins, une équipe sera tenue de jouer un match si elle a un minimum de onze (11) joueurs disponibles qui se sont révélés négatifs. En cas d’absence d’un gardien de but, il a été autorisé qu’un autre joueur de l’équipe remplace le gardien de but, à condition que le nombre total de joueurs disponibles soit d’au moins onze. Mais une équipe qui n’a pas un minimum de onze (11) joueurs disponibles sera considérée comme ayant perdu le match 0-2.

Pour les cas exceptionnels, la Commission d’Organisation de la Coupe d’Afrique des Nations prendra la décision appropriée.

Alassane CISSOUMA

