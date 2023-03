Eliminatoires Can 2023 seniors et U 23 pour le Mali : Une armada d’expatriés convoqués !

Dans le cadre des Eliminatoires de la CAN 2023 et de la CAN U 23, les coachs des Aigles A et U23, respectivement Eric Sékou Chelle et Badra Aliou Diallo dit « Conty » ont animé le vendredi 17 mars 2023, une conférence de presse organisée dans la salle de conférence de la FEMAFOOT dans l’ACI 2000. L’ordre du jour portait sur la publication de la liste des joueurs convoqués par les deux sélectionneurs pour prendre part à ces matchs décisifs des éliminatoires.

En effet, les Aigles A doivent au compte des 3ème et 4ème journées des Eliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire 2023, mener une double confrontation contre la Gambie les 24 et 28 mars 2023. Et à cet effet, le Coach Eric Sékou Chelle a convoqué 26 Aigles pour affronter la Gambie dont certains feront leur première avec l’Equipe nationale du Mali comme Fousseni Diabaté et Issiar Dramé. Aussi certains cadors de la sélection ne prendront pas part à ces rencontres comme Ives Bissouma, El Bilal Touré et Ibrahim Koné. Et pour le Coach, la convocation des joueurs est faite sur la base de trois aspects. Qui sont : leur temps de temps, leurs performances et la stratégie de l’entraineur. Et d’ajouter que tout dépend de la stratégie à envisager avec tel ou tel joueur pour atteindre l’objectif visé.

Sans autre forme de pression sur soi, il a affirmé qu’ils disputeront ces matchs avec le même état d’esprit comme les premières journées, c’est à dire réussir à battre, à dominer chez nous, ainsi que chez eux. Avant d’appeler l’ensemble des Maliens à venir soutenir les Aigles A à Yirimadio ce 24 mars au Stade 26 mars dans la soirée.

Liste des joueurs de l’Equipe Nationale A du Mali : Gardiens : Ismaël Diarra Diawara( Malmö) ,Djigui Diarra(Young Africa), Aboubacar Diarra(AFE) ; Défenseurs : Hamari Traoré, Massadio Haidara, Issiar Dramé, Mamadou Fofana, Amadou Danté, Boubacar Kiki Kouyaté, Falaye Sacko, Moussa Diarra ; Milieux : Diadié Samassekou, Mohamed Camara, Lassana Coulibaly, Aliou Dieng, Kamory Doumbia, Ismael Coulibaly, Amadou Haidara, Cheick Oumar Doucouré ; Attaquants : Moussa Djenepo, Adama Traoré, Moussa Doumbia, Fousseni Diabaté, Sékou Koita, Néné Dorgelès, Boubacar Traoré.

Quant au Sélectionneur des Aigles U 23, Badra Aliou Diallo dit ‘’Conty’’, il a jeté son dévolu sur 23 joueurs maliens moins de 23 ans dont cinq joueurs locaux pour affronter le Sénégal en deux journées pour le compte des Eliminatoires de la CAN U23 de cette année au Maroc. A l’en croire, cela n’a pas été facile d’élaborer cette liste puisque beaucoup d’entre eux évoluent à l’étranger et leurs clubs souvent refusent de les libérer. De ce fait, il a fallu qu’il communique très souvent avec les clubs concernés pour qu’ils puissent relâcher les joueurs. Aussi, il a fait savoir que l’équipe n’aura pas le temps de se préparer mais il a rassuré qu’avec la volonté et l’engagement des joueurs sélectionnés, il espère sortir victorieux de ces matchs de qualification.

Liste des joueurs de l’Equipe nationale U23 : Gardiens : Lassine Diarra( Chateuroux), Alkalifa Coulibaly( 11 Createurs), Oumar Coulibaly( COB) ; Défenseurs : Lassine Soumaoro(Troyes), Ibrahima Cisse(Schalke 04), Hamidou Diallo( FC Farence) Ismael Sidibé(F91 Dudelange), Fode Doucoure(Red Stars) ; Ahmed Diomande(AFE) ; Milieux : Nonkoma Keita( Djoliba AC) ; Mamady Diambou( FC Luzern), Brahima Diarra( Huddersfield) ; Mamadou Sangaré(TSV Hartberg) ;Siaka Sidibé( Al Wals), Boubacar B Konté(Sarpsborg), Abdoulaye Coulibaly( US Bougouni), Attaquants : Mamadou H Camara( FC Milsami Orhei), Issoufi Maiga( Desportivo), Abdoulaye Gory( Reims) ; Thiemoko Diarra( Reims), Boubou Diallo( Standard de Liège), Nouhou Cissé( Black Stars).

Adama Tounkara

