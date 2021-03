Éliminatoires CAN Cameroun 2022/ Guinée vs Mali : Les Aigles avec un fort contingent de l’équipe CHAN

Le 24 mars prochain, les Aigles du Mali joueront à Conakry dans le cadre de la 5ème et avant dernière journée des éliminatoires de la coupe d’Afrique des Nations Cameroun 2022. Contrairement à sa liste de la double confrontation passée contre la Namibie (37 joueurs), le sélectionneur Magassouba a porté sa confiance sur 23 aigles dont 9 joueurs de la sélection vice-championne d’Afrique du dernier CHAN.

Comme à l’accoutumée, le sélectionneur national du Mali, Mohamed Magassouba a encore maintenu le suspense sur la liste de ses poulains devant affronter le Sily de la Guinée dans le cadre de la 5ème journée des éliminatoires de la CAN-2022.

Il a fallu attendre le jour du départ du premier groupe des locaux pour la Guinée Conakry pour enfin voir le sélectionneur Magassouba rendre public sa liste des 23 joueurs.

Au sein de cette formation, on peut noter la présence de 9 vice-champions du dernier championnat d’Afrique des Nations, tenu au Cameroun en janvier-février passé. Il s’agit du gardien de but Djigui Diarra du Stade malien de Bamako, des trois défenseurs Siaka Bagayoko du FC Minaj, Yacouba Doumbia du Stade malien de Bamako, Issiaka Samaké également du stade malien de Bamako, des milieux Moussa Kyabou de S. Tiraspol, Sadio Kanouté du Stade malien de Bamako, et des attaquants Bassekou Diabaté du Yeelen Olympique, Demba Diallo du stade malien de Bamako et Zoumana Simpara du Djoliba AC.

Au nombre de ceux qui étaient sur la précédente liste de la double confrontation contre la Namibie, on peut citer entre autres, Ibrahim Bosso Mounkoro (TP Mazembé), Aly Yirango (Lusitanos), Adama Keita (Kamsar), Issaka Diarra (Al Arabi), Falaye Sacko (Guimares), Samba Camara (Sion), Diadiè Samassekou (Offenham), Adama Noss Traore (Hatayspor), Adama Malouda Traore (S. Tiraspol), Hamidou Traore Dou (Adana Demirspor), Aliou Dieng (Al Ahly), Moussa Djénèpo (Southampton).

En plus de ces joueurs, il y’a deux qui feront leur entrée dans la cage des Aigles, il s’agit de : Mamadou Traore de Torreese et Souleymane Diarra de Pau.

Au nombre des absents remarquables, on peut citer : Amadou Haïdara Doudou, Hamary Traore (Rennes), Massadio Haïdara (Lens), Youssouf Koné (Elche), Charcles Traore (Amiens), Mamadou Fofana (FC Metz), Aboubacar Kiki Kouyaté (FC Metz), Senou Coulibaly (Dijon), Modibo Sagna (Réal Sociedad), Cheick Doucoure (Lens), Lassana Coulibaly, Mohamed Camara (Red Bull), Yves Bissouma (Brigton), Moussa Doumbia (Reims), Sékou Koïta (Red Bull), El Bilal Touré (Reims), Kalifa Coulibaly, Kevin Zohi, Hady Sacko, Aly Mallé, Nouha Dicko et Ibrahim Tandia, qui étaient tous sur la précédente liste. A noter que cette rencontre Guinée- Mali est prévue pour ce mercredi 24 mars 2021 à partir de 17h00 TU.

D. Guindo

