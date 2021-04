Éliminatoires Coupe du monde 2022 : Le calendrier du Mali

Après les éliminatoires de la CAN 2021, place à celles de la Coupe du monde, Qatar 2022. La phase de poule débute en juin prochain. Le Mali est logé dans le groupe E avec le Rwanda, le Kenya et l’Ouganda.

Le Mali va démarrer la compétition avec la réception du Rwanda (1re journée), prévue entre le 5 et le 8 juin. Ensuite, les Aigles iront à l’Ouganda pour la 2è journée, prévu entre le 11 et le 14 juin. La 3è journée et la fin de la phase aller, mettra aux prises le Mali et le Kenya (entre le 1er et 4 septembre) tandis que les hommes de Mohamed Magassouba iront défier le Kenya (4è journée, 5-7 septembre), puis le Rwanda (5è journée, 6-9 octobre) avant de boucler la boucle avec la réception de l’Ouganda (6è journée, 10-12 octobre). L’issue des 6è journée, le premier de la poule se qualifie pour le 3è et dernier tour.

Les éliminatoires mettent aux prises les sélections nationales du continent afin de désigner cinq équipes qui seront qualifiées pour le Mondial. Les 54 équipes de la CAF se sont inscrites pour participer aux éliminatoires. Afin de ramener le nombre de pays participants à 40, le premier tour a été organisé par élimination directe entre les 28 pays les moins bien classés à l’indice FIFA de juillet 2019.

Les 28 équipes s’affrontent en matches à élimination directe par paire de matches aller-retour. Les matches se sont déroulés entre le 2 et 10 septembre 2019. Les 14 vainqueurs du premier tour ont rejoint les 26 autres équipes déjà qualifiées pour participer au 2e tour. Les 40 équipes s’affrontent avec 10 groupes de 4 équipes.

Les 10 premiers des poules seront qualifiés pour des matchs de barrages aller/retour. Les cinq vainqueurs de ces matchs de barrages seront qualifiés pour la Coupe du monde 2022. La 22e édition du Mondial de football déroulera au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022, jour de la fête nationale du Qatar.

Ousmane CAMARA

Commentaires via Facebook :