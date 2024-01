Erice Sekou Chelle, sélectionneur du Mali : “Il y a de grosses nations au même titre que nous”

Ancien défenseur de l’équipe nationale du Mali, Eric Sékou Chelle est désormais à la tête des Aigles en tant que sélectionneur national. En Côte d’Ivoire, ce Franco-malien, né en Côte d’Ivoire, disputera sa première Can comme entraîneur d’une sélection nationale. Avant ce saut dans l’inconnu, Eric présente un bilan satisfaisant.

En moins de deux ans de gestion, après sa nomination en mai 2022, il présente un bilan de 10 victoires, 3 matchs nuls et 1 défaite en 14 matchs joués toutes compétitions confondues. Au cours de près d’une quinzaine de matches avant cette Can, son équipe a marqué 31 buts et en encaissé 8 buts.

Ces rencontres se répartissent entre les matches éliminatoires de la Can, ceux du Mondial 2026 ainsi que des matches amicaux. Avant le départ pour Korhogo, Eric Sékou Chelle s’est longuement confié à la presse locale en marge du regroupement au Centre d’entraînement de Kabala à Bamako. Au cours de cet entretien, le sélectionneur des Aigles est revenu sur le choix des hommes ainsi que l’ambition de l’équipe du Mali à cette Can. Extraits !

Le choix des joueurs :

“Le premier critère est le temps de jeu en club. Ensuite, le 2e critère est le choix tactique. C’est-à-dire dans quel système de jeu je vais faire jouer le joueur et voir quel est le meilleur joueur qui peut entrer dans ce système de jeu. Comme on n’a pas eu assez de temps, l’idée était de choisir les joueurs capables de s’adapter vite aux choix tactiques. Le 3e critère est d’être capable de s’adapter à l’adversaire à un moment donné du match voire de la compétition“.

L’ambition de l’équipe

“On a toujours joué les matches pour les gagner. L’objectif reste inchangé. Il s’agira de prendre les matches les uns après les autres et vouloir les gagner. On ira à la guerre sur chaque match. Mais tout d’abord il s’agira pour nous de faire preuve d’humilité, de travailler et d’être ambitieux. Ce sont ces trois mots qui sont dans nos têtes et on avance comme ça. Et bien sûr, l’humilité et le travail n’empêchent pas l’ambition. Ce qui est sûr, on n’est pas venu pour visiter Korhogo… On arrive dans une compétition où toutes les équipes ont leur chance puisqu’elles se sont qualifiées pour jouer cette compétition. Sur la ligne de départ quand on court un 100 m tout le monde est au même niveau. Si c’est une course de vitesse (sprint) c’est le plus rapide qui arrive en premier mais s’il s’agit d’une course de fond, c’est le plus endurant. Il y a de grosses nations au même titre que nous. On a beaucoup travaillé dans une structure qui est exceptionnelle. On a beaucoup travaillé parce qu’on a une ambition. Ce qui importe pour moi c’est le processus à mettre en place pour que mes joueurs aient la capacité d’être ambitieux”.

A C

LA CAN EN BREF

Bissouma : Une Can spéciale dans mon “pays natal”

L’ancien joueur de l’AS Réal de Bamako, Yves Bissouma, est impatient de jouer la Coupe d’Afrique des nations Côte d’Ivoire-2023 dans son pays natal. Au micro de Cafonline, le milieu de terrain des Aigles du Mali a déclaré que “ce sera bien sûr un tournoi spécial pour moi, car je suis né ici. C’est quelque chose que je chéris vraiment et pour moi, jouer un tournoi comme la Coupe d’Afrique des nations dans un pays où je suis né est vraiment spécial. J’espère faire du bon travail avec mes coéquipiers et rendre fiers nos supporters et notre nation… Nous jouons dans un groupe très intéressant qui nous oblige à être vigilants. Nous ne prenons rien pour acquis et nous ferons de notre mieux dans cette compétition”.

La Côte d’Ivoire lance idéalement sa Can

Quatre minutes. C’est le temps qu’il a fallu aux Eléphants pour trouver la faille dans la défense des Djurtus. Sur une récupération de balle aux abords de la surface de réparation bissau-guinéenne, Seko Fofana enveloppe une belle frappe dans la cage d’Ouparine Djoco avant que Jean-Philippe Krasso ne double la mise d’une frappe acrobatique pour un score final de 2-0. La Côte d’Ivoire lance ainsi sa compétition avant d’affronter le Nigeria, accroché (1-1) par la Guinée équatoriale, dimanche lors de la 2e journée dans ce groupe A. La Guinée-Bissau de son côté tentera de relever la tête face à la Guinée équatoriale. Les deux rencontres se disputent le 18 janvier prochain.

Can-2023 : Une cérémonie d’ouverture riche en couleurs

Le président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, a donné le coup d’envoi de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des nations. Ballets mettant en scène le riche patrimoine culturel et infrastructurel du pays hôte, prestations artistiques de stars telles que Dadju et Taic, hymne officiel de la Can “Akwaba” exécuté par le groupe Magic System, Yemi Alade et Mohamed Ramadan, ont illuminé la cérémonie d’ouverture de la Can-2023, dont le coup d’envoi a mis aux prises la Côte d’Ivoire et la Guinée-Bissau sur un score final de 2-0 en faveur du pays hôte qui connait sa 26e participation dans la compétition.

Plus de 20 000 volontaires retenus

Pour la présente édition de la Can, ce sont plus de 20 000 jeunes bénévoles qui ont été choisis par les autorités ivoiriennes pour apporter leur contribution à une organisation réussie de la compétition. Répartis à Abidjan et dans des villes de l’intérieur du pays (Bouaké, Yamoussoukro, Korhogo. San-Pedro…), ces jeunes bénévoles ont été instruits sur plusieurs modules dont le civisme et la citoyenneté, l’éducation à la communication, le respect de l’environnement, la sécurité routière et les notions du genre. Ces jeunes bénévoles auront, entre autres, pour rôle de bien accueillir les hôtes de la Côte d’Ivoire pendant cette compétition et être des ambassadeurs de cette Can, a indiqué Abidjan.net.

Le Cameroun retient son souffle pour Vincent Aboubacar

Blessé à l’entraînement, Vincent Aboubacar était indisponible pour le premier match du Cameroun. L’attaquant des Lions Indomptables qui souffre d’une cuisse est incertain pour le reste du tournoi. Néanmoins, un communiqué de la Fédération camerounaise de football indique que le capitaine des Lions va rester dans le groupe et se soigner. Une date de retour sera ensuite déterminée en fonction de l’évolution de sa douleur. Le Cameroun évolue dans un groupe assez relevé avec le Sénégal, la Gambie et la Guinée.

