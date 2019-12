Rejoignez le programme d’affiliation 1xbet sur 1xbetaffiliates.net et devenez membre d’une grande équipe de personnes aux vues similaires et orientées vers le profit.

La société 1xbet, le leader mondial des paris, offre un partenariat rentable à quiconque souhaitant promouvoir et annoncer le service sur ses pages sur Internet. Qu’il s’agisse d’un site, d’un public, d’un blog ou d’une page d’un réseau social tout simplement, toute ressource en ligne qui vous permet de partager des informations peut être base de la coopération fructueuse.

1xbetaffiliates.net a été créé pour la recherche de nouvelles sources et de nouveaux moyens de promouvoir les services de la société de paris 1xbet. Sa tâche principale est de trouver de nouveaux partenaires qui pourraient promouvoir la société sur Internet, en augmentant ainsi la quantité d’utilisateurs actifs du site.

Vous pouvez rejoindre plus de 25 000 membres 1xbet actifs en vous inscrivant sur le site web du programme d’affiliation. La signification de la participation est d’annoncer la société bookmaker 1xbet sur votre site web ou votre page. Plus les utilisateurs vont sur le site web 1xbet via votre lien, s’enregistrent et font un dépôt, plus vous gagnerez de bénéfices.

Conditions du programme d’affiliation 1xbetaffiliates.net

Bien que le fait de devenir membre du programme d’affiliation de site http://1xbetaffiliates.net soit assez simple et rapide, il existe une certaine quantité de critères et de conditions devant être remplis et avec lesquels vous devez accepter:

Age du membre potentiel du programme d’affiliation – à partir de 18 ans;

Le partenaire peut être à la fois personne physique et personne morale.

Présence du site web personnel, du blog, de la chaîne youtube ou de toute autre ressource personnelle en ligne qui vous permet de faire de la publicité sur 1xbet;

Ne que les éléments graphiques sont fournis pour la publicité de la société de paris. Le texte d’accompagnement est rédigé avec de la fantasie du partenaire;

Vous ne pouvez vous inscrire au programme d’affiliation du site web 1xbetaffiliates qu’une seule fois;

L’utilisation de votre propre lien pour vous inscrire à 1xbet est strictement interdite;

Le pourcentage de revenus de chaque utilisateur attiré est de 20% au cours des trois premiers mois du partenariat. Chiffre sera de 15% à l’avenir;

La commission est payée une fois par semaine, à condition que le solde du joueur soit d’au moins 30 $.

Comme vous pouvez le voir, rien de compliqué. Il ne faut pas de plus oublier que vous n’investissez pas un sou en vous inscrivant au programme d’affiliation du site 1xbetaffiliates.net, mais vous obtenez de l’argent réel.

