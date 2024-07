.Un sacre attendu. L’Espagne a remporté l’Euro 2024 en s’imposant face à l’Angleterre en finale (2-1). Au terme d’une rencontre qui a tardé à se décanter, le but d’Oyarzabal en fin de match a offert à la Roja son quatrième titre continental. Trois ans après leur échec à Wembley face à l’Italie, les Three Lions n’ont pas su déjouer les pronostics et courent toujours après leur premier trophée depuis 1966.

La Roja bute sur un mur…

Meilleure équipe depuis le début de la compétition, l’Espagne disputait cette finale dans le costume du grand favori. Et sans surprise, la Roja a pris le contrôle des débats d’entrée de jeu. Une domination nette, mais stérile tout au long de la première période. Yamal, plus jeune joueur à disputer une finale de Coupe du monde ou d’Euro, et ses coéquipiers ont manqué de justesse et d’inspiration pour surprendre l’imposant bloc défensif mis en place par Gareth Southgate. À l’image du repli irréprochable de leurs stars offensives, les Three Lions n’ont rien laissé passer jusqu’à la pause. Et ils se sont même créés la meilleure opportunité du premier acte, sur une reprise de Foden captée en deux-temps par Simon (45e+1).

… puis concrétise sa supériorité

Maladroite et orpheline de Rodri, blessé et remplacé avant la reprise, la Roja a véritablement lancé cette finale au retour de vestiaires. Sur un éclair de ses deux ailiers dynamiteurs. Parfaitement décalé par Yamal, Williams n’a laissé aucune chance à Pickford du gauche (1-0, 47e). Face à des Anglais dans l’incapacité de réagir, les Espagnols ont maintenu la pression et placé d’autres banderilles très dangereuses (49e, 56e, 66e). Au bord de la rupture, les Three Lions se sont néanmoins relancés en égalisant grâce à Palmer, tout juste entré en jeu (1-1, 73e). Son coaching a de nouveau payé, mais Gareth Southgate a vu son équipe incapable d’appuyer après cette égalisation inattendue. La Roja ne s’est jamais affolée et a finalement eu le dernier mot, sur une action de classe conclue par Oyarzabal, à l’extrême limite du hors-jeu (2-1, 87e).

Si les sauvetages de Simon et Olmo en fin de match (90e) peuvent de laisser des regrets aux Anglais, le sacre de la Roja ne souffre d’aucune contestation. Les hommes de Luis de la Fuente ont maîtrisé leur sujet dans cette finale, en conclusion de leur brillant parcours sur les pelouses allemandes. Le constat est simple. Dans cette édition 2024, la meilleure équipe a remporté le trophée.

Par Jérémy Vasseur

