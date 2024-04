Le gouvernement espagnol fera “tout” pour “redresser” la Fédération de football (RFEF), qui se trouve dans une “situation inacceptable”, a affirmé ce mardi le secrétaire d’Etat aux Sports, José Manuel Uribes.

Déjà secouée par le scandale du baiser forcé de Luis Rubiales à la championne du monde Jenni Hermoso, la RFEF est désormais au centre d’une enquête pour corruption qui a entraîné la mise en examen de l’ancien homme fort du foot espagnol et de son successeur par intérim à la tête de la Fédération, Pedro Rocha.

Et le Tribunal administratif du sport (TAD) vient d’estimer dans un rapport que M. Rocha et sa direction par intérim ont commis des fautes “très graves” en prenant des décisions allant au-delà de leurs compétences.

“Le Conseil supérieur du sport (CSD) et le gouvernement vont tout faire pour redresser cette situation inacceptable” et “que les choses se fassent différemment à partir de maintenant” au sein de la Fédération, a expliqué M. Uribes, président du CSD et secrétaire d’État aux Sports.

“Après la résolution du TAD, qui qualifie de très graves les actions du président (Rocha) et du comité de direction (par intérim) ces derniers mois, je vais convoquer le comité de direction (du CSD) dans les prochains jours pour prendre une décision”, a-t-il poursuivi devant la commission des sports du Parlement.

La direction du CSD pourrait ainsi décider de déclarer Pedro Rocha inapte à occuper ce poste alors qu’il est le seul candidat aux élections à la présidence de la Fédération qui sont prévues pour le 6 mai.

Selon la presse espagnole, le TAD a estimé que la direction de la RFEF par intérim avait outrepassé ses fonctions en prolongeant notamment le sélectionneur de la Roja Luis de la Fuente, ou en embauchant un directeur sportif pour la sélection féminine.

Les contrats des cinq dernières années passés par la RFEF, dont celui portant sur la délocalisation de la Supercoupe d’Espagne en Arabie saoudite, sont par ailleurs au centre d’une enquête pour corruption qui a donné lieu en mars à des perquisitions au siège de la Fédération et à l’interpellation de plusieurs de ses responsables.

Luis Rubiales, déjà poursuivi par la justice pour agression sexuelle pour le baiser forcé, a été inculpé dans cette affaire, tout comme Pedro Rocha. “Il est dans l’intérêt du gouvernement que l’enquête aille au fond des choses”, a encore dit M. Uribes.

La porte-parole du gouvernement et ministre de l’Education et des Sports, Pilar Alegría, a, elle, affiché “son énorme préoccupation (…) pour la gestion du football dans notre pays”. “Le gouvernement va agir avec rigueur et sérieux pour restaurer l’image de la RFEF”, a-t-elle ajouté après le Conseil des ministres.

flashscore.fr

