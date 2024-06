Alors que la saison sportive tend vers sa fin, la Fédération malienne de football (Femafoot) a mis à profit une soirée dinatoire pour magnifier le mérite de certains acteurs de la discipline. Footballeurs, arbitres et partenaires, ils sont nombreux à être récompensés pour leur contribution au rayonnement du football malien.

Dénommée Nuit du mérite et de la reconnaissance, la soirée dinatoire de la Femafoot du dimanche 2 juin était la 3e édition de cet évènement fédéral. Elle a été agrémentée par la prestation d’artistes tels que Babani Koné et Seydou Kanouté. L’objectif de la Nuit est de magnifier le mérite des « infatigables hommes et femmes qui ont porté et continuent de porter haut le football malien. » Footballeurs, arbitres et partenaires, ils sont nombreux à être récompensés pour leur contribution au rayonnement du football malien.

Respectivement vainqueur de la Ligue africaine des champions, lauréat du prestigieux trophée UNFP du plus beau but de l’année – Ligue 1 française et vainqueur de la Ligue Europa, Aliou Dieng et Kamory Doumbia et El Bilal Touré ont été primé chez les Aigles. Leurs devanciers Siré Diallo, Cheick Fantamady Diarra, Beidy Sidibé « Baraka » et Amadou Pathé Diallo n’ont pas été également oubliés tout comme des membres de l’encadrement actuel de l’équipe nationale à savoir Hedi Taboubi (sélectionneur adjoint, analyste vidéo) et Alexandre Coppolani (Coordinateur)

Dans la catégorie des partenaires, les récipiendaires ont été : Moussa Sacko, Mme Doucouré, Fatoumata Sangaré (Orange Mali), Mamadou Camara (DG TM1), Malamine Koné (PDG de MK PROMOTION-AIRNESS) et Cheick Oumar Karagnara (DG Petro Bama). Chez les arbitres, l’on retrouve Dramane Danté (ancien arbitre), Boubou Traoré (arbitre central en activité), Fanta Idrissa Koné (assistante en activité).

A.C

