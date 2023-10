Fédération malienne de football : Visite de courtoisie du nouveau Comité Exécutif au Cnosm

Quelques semaines après leur élection à la Fédération malienne de football (Fémafoot), les nouveaux membres du comité exécutif ont été reçus, le mardi 3 octobre 2023, par Habib Sissoko, président du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm). Les échanges ont porté sur le développement du football, la réconciliation des acteurs du football et les préparatifs de l’équipe nationale olympique, qualifiée pour les Jeux olympiques de Paris 2024.

Pour la rencontre, Habib Sissoko, le président du Cnosm, était entouré de son 1er vice-président, le général Brahima Diabaté, Abdoulaye Coulibaly, trésorier général du Cnosm. La délégation de la Fémafoot était conduite par Moussa Sylvain Diakité, 1er vice-président, Modibo Coulibaly, 3e vice-président, Abdoulaye Konaté, président de la commission centrale des médias, Ichaka Diakité, président de la commission centrale marketing, sponsoring et télévision, Ousmane Fodé Sissoko, président de la commission centrale des compétitions et de football amateur, le contrôleur général de police Abdoulaye Oumbaga, président de la commission sécurité.

C’est pour présenter les membres du nouveau comité exécutif au président Habib Sissoko que les responsables de la Fédération malienne de football ont initié cette visite de courtoisie au siège du Cnosm.

Visiblement très heureux de recevoir les membres du nouveau comité exécutif de la Fémafoot, le président du Cnosm s’est dit très confiant en la capacité de ces hommes à relever l’immense défi de la réconciliation des acteurs et du développement du football malien.

Confiance et engagement

“J’entame mes propos en vous félicitant tous pour votre brillante élection à la tête de la Fédération malienne de football. Je ne doute point de votre capacité à faire briller le football malien sur le continent et à l’international parce que vous êtes tous des personnes expérimentées dans le domaine. Je profite de l’occasion pour vous féliciter pour les efforts que vous avez étalés pour que l’équipe nationale espoir puisse obtenir son ticket pour la phase finale des Jeux olympiques, Paris-2024.

Les Jeux olympiques sont une grande compétition sportive et nous comptons sur vous afin que l’équipe puisse monter sur le podium. Aujourd’hui, nous savons tous que le moment est difficile, mais restons ensemble et je suis sûr que nous nous en sortirons inch Allah”, a-t-il précisé. Et de prendre l’engagement de soutenir l’équipe nationale olympique dans sa préparation.

Moussa Sylvain Diakité, 1er vice-président de la Fémafoot, a remercié le président du Cnosm pour sa disponibilité et son accompagnement avers la Fédération malienne de football. “Nous avons bien noté les conseils prodigués par le président du Cnosm et nous sommes sûrs que ce n’est que dans la solidarité que nous pourrons faire face aux défis. Le football est un moyen d’être ensemble et de vivre ensemble.

En plus de cela, il crée beaucoup d’affinités et d’amitié entre les individus. C’est vrai que le moment est très difficile pour nous parce que notre président Mamoutou Touré dit Bavieux est privé de sa liberté, mais nous continuons de travailler afin que le football malien puisse aller de l’avant.

Cette visite de courtoisie est une opportunité pour nous de nous confier à vous et de demander votre accompagnement en tant que responsable des faitières des fédérations sportives au Mali”, a-t-il développé.

Il a également parlé des Jeux olympiques, Paris-2024 à laquelle l’équipe nationale olympique est qualifiée. “Aujourd’hui, nous mesurons l’importance des Jeux olympiques. Déjà, nous sommes en train de tout mettre en œuvre afin que nous puissions être sur le podium avec une médaille. C’est pour cela que nous demandons votre soutien et accompagnement parce que cette équipe est pour vous”, a-t-il laissé entendre.

Mahamadou Traoré

