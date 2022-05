En marge des activités du Femas ( festival Mamelon ), Africa Scène en partenariat avec l’Association Mali art et production , a organisé le samedi 21mai 2022 un tournoi de cyclisme.

Organisée dans les mouvances du festival culturel Mamelon pour combiner sport, culture et cohésion, la compétition a enregistré la participation de 54 cyclistes. Les cyclistes ont parcouru sur 56 km, le club Airnes de Niéna a été le grand gagnant de la compétition. Les trois premiers de la course sont : Issa Bamba qui a empoché la somme de 75000F, Daouda Guiré deuxième avec un prix de 50000F et Yaya Diallo troisième qui gagne la somme de 35000FCFA.

Une compétition qui s’est bien déroulée selon ses organisateurs. Exprimant sa joie, Mamadou Diallo président de la ligue régionale de cyclisme de Sikasso, a noté la performance des cyclistes et la qualité de l’organisation de l’activité qui d’ailleurs est sponsorisée par Orange Mali. Des spectateurs de l’événement déclarent avoir passé un bon moment et en appellent à la pérennisation de pareil évènement. Le cyclisme étant le sport phare de la localité, ses responsables notamment le président de la ligue régionale de cyclisme de Sikasso sollicite plus d’investissement et d’accompagnement des autorités pour mieux porter le cyclisme dans la région.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

