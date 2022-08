Le vendredi 22 juillet 2022, s’est jouée au Stade Mamadou Konaté, la finale de l’édition 2022 de la coupe Corpo de football organisée par l’Union nationale des travailleurs du Mali (UNTM). Tournoi sponsorisé par Orange Mali, sa finale a opposé les travailleurs de l’OPAM (Office des produits agricoles du Mali) à ceux de l’hôpital Gabriel Touré. Plusieurs personnes ont pris part au bouquet final. Parmi elles, l’on note le représentant du ministre du travail et de la fonction publique, Mamadou Konaté ; le secrétaire général de l’UNTM, Yacouba Katilé ; les responsables des comités syndicaux des structures comme Abdrahamane Infa Touré de l’Ortm, Djime Kante de Gabriel Touré, Mamadou Sylla de la Douane ; Daouda Sangarée, directeur général adjoint de l’OPAM ; le président de la ligue de football de Bamako, Issa Sidibé ; Aguibou Bouare de la CNDH, etc.

La levée de rideau qui a opposé l’équipe de la présidence de la République à celle de l’UNTM et ses partenaires. Au terme de cette opposition, la formation de la présidence s’est imposée par le score de 2 buts à 0. Ensuite, ce fut le coup d’envoi de la finale proprement dite par la référée centrale Fofana. Les deux équipes n’ont pas passé par de round d’observation pour afficher leur hargne de vaincre. A la 20ème minute, le capitaine de l’OPAM, Ichiaka Coulibaly, transforme un penalty trouvé par sa formation. La mi-temps a été sifflée par le score d’un but à 0 en faveur de l’OPAM. A la reprise, Gabriel Touré continue de pousser. La domination légère prise sur son adversaire lui a valu l’égalisation à la 72ème de jeu sur coup de tête de Tiemoko Haidara. La partie prend fin par le score de parité d’un but partout. Pour départager les deux équipes, la référée centrale Fofana a invité les deux équipes aux tirs au but qui ont été remportés par l’OPAM par 5 tirs réussis contre 4. Du coup le trophée, plus 250 000 Fcfa ont été attribués aux vainqueurs. Le vaincu a obtenu 200 000 Fcfa. L’équipe fair play est Sonapostel.

Ils ont dit

Yacouba Katilé, secrétaire general de l’UNTM: «Depuis le début jusqu’à ce soir, tout s’est bien déroulé. On se rejouit de la bonne organisation de la commission d’organisation et le fair play des équipes qui ont pris part au tournoi. Je félicite l’ensemble des joueurs qui ont participé au tournoi. Nous saluons l’OPAM qui vient de remporter cette coupe pour la première fois et encourageons Gabriel Touré. Un constat ce dégage après cette édition: il y a eu beaucoup d’engouement autour. Beaucoup de services ont voulu prendre part cette année, mais n’ont pu entrer, car sont venus en retard et la liste était clause. Nous pensons que, l’année prochaine, ils seront là tôt pour prendre part ».

Mamadou Niaré, capitaine Hôpital Gabriel Touré :«C’est un regret pour nous. Nous avons joué jusqu’au bout. Mais au finsih, nous sommes tombés aux tirs au but qui est une chance. Nous saluons le vainqueurs de même que l’organisatrice de cette coupe qu’est l’UNTM pour la bonne organisation du tournoi et qui renforce la cohésion, l’entente, l’union entre les travailleurs. Nous saluons nos supporters d’avoir effectué le déplacement et leur promettons que nous allons tout faire l’année prochaine pour leur donner la coupe ».

Makan S Kéita, entraineur de l’OPAM : «Je suis très content ce soir de notre victoire à la finale de l’édition 2022 de la coupe CORPO. Je salue mes joueurs qui ont mouillé les maillots du début jusqu’à la fin du tournoi. Je salue également cette bonne initiative de l’UNTM pour permettre aux travailleurs des services de se connaître, de créer des liens d’amitié et de fraternité, de cohésion, d’entente entre eux. Nous prions pour que l’initiative soit perrenne ».

Moussa Ouattara, du service sponsorin d’Oragne Mali, «La finale s’est très bien passée. Nous avons vu que les équipes étaient à la hauteur jusqu’à ce qu’il y ait eu tirs au but. Les équipes se départagent aux tirs au buts. Bravo aux équipes qui ont produit du beau jeu. Bravo à eux, car c’est un football corporatif, il n’y a pas de vainqueur et de vaincu. C’est la cohésion entre les entreprises. Nous saluons toutes les entreprises, services qui ont participé. Orange a toujours été sponsor officiel de la coupe Corpo. Nous l’avons réaffirmé cette année du début du tournoi à la fin. Je pense qu’on va toujours continuer sur cette lancée, car étant bénéfique pour Orange Mali pour faire la promotion de ses produits ».

Hadama B. FOFANA

Commentaires via Facebook :