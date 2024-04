Le Maroc, terre d’accueil privilégiée du football africain, se prépare à organiser la CAN Futsal 2024, du 11 au 21 Avril. Cette nouvelle compétition continentale s’annonce comme un nouveau sacre pour le Royaume, qui ne cesse de confirmer son leadership dans le domaine sportif et son engagement envers le développement du football africain, et ce dans le cadre de la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, premier promoteur d’une plus grande implication du Maroc sur le continent africain et champion de la coopération sud-sud.

Le Maroc, un leader incontestable du football africain

Le Royaume a déjà accumulé une expérience riche et un savoir-faire indéniable en matière d’organisation d’événements sportifs de grande envergure. Le CHAN 2018, la CAN Futsal 2020 à Laayoune, la dernière CAN féminine et la prochaine, la CAN U23, les 5 prochaines éditions de la CAN féminine U17, la CAN25 et la Coupe du Monde 2030, mais aussi plusieurs éditions de la Coupe du Monde des Clubs dont la dernière en date, constituent des exemples concrets de cette réussite marocaine dans l’accueil de grands tournois sportifs internationaux.

Du fait de ses infrastructures de très haut niveau, le Maroc a accueilli plus de … 19 équipes africaines venues pour disputer des matchs de football international lors de la dernière fenêtre FIFA en mars.

correspondance particulière

Commentaires via Facebook :