Football : le congrès de la Fifa vote des reformes et des actions d’avenir

Le 71e Congrès de la FIFA, réuni en visioconférence pour la deuxième fois de l’histoire, vendredi dernier, a voté à l’unanimité en faveur d’un alignement de la procédure de candidature pour l’organisation de la Coupe du monde féminine sur celle de la Coupe du monde masculine. Ainsi, la désignation de tous les futurs pays hôtes fera l’objet d’un vote par le Congrès de la FIFA, comme pour la Coupe du monde, et non plus par le Conseil de la FIFA (comme ce fut le cas pour la dernière fois en juin 2020, lorsque l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont été nommées hôtes de l’édition 2023 au terme d’un vote dont les résultats ont été rendus publics).

Le Congrès a également voté à l’unanimité la création d’un Tribunal du Football, organe de la FIFA récupérant les prérogatives de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA qui, elle, a été dissoute. Le Congrès a par ailleurs approuvé plusieurs propositions soumises par les associations membres, demandant ainsi qu’une vaste consultation soit menée pour explorer les opportunités d’élaboration d’un concept de compétitions internationales féminines, dont une ligue mondiale (proposition de la Fédération jamaïcaine de football) et qu’une étude de faisabilité soit effectuée sur les conséquences de l’organisation de la Coupe du Monde et de la Coupe du Monde Féminine tous les deux ans au lieu de quatre actuellement (proposition de la Fédération Saoudienne de Football). Par ailleurs une autre proposition devra être formulée par l’administration de la FIFA concernant l’avenir de ses compétitions de jeunes (proposition de la Fédération libérienne de football).

Le Conseil de l’instance a également approuvé plusieurs dates clés pour les calendriers internationaux des matches, notamment celles de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-Zélande 2023, qui se tiendra donc du 20 juillet au 20 août 2023. Le tournoi de barrage de la compétition aura lieu quant à lui du 17 au 23 février 2023.

L’organe stratégique et de supervision de la FIFA a en outre approuvé les dates de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Inde 2022 (11-13 octobre 2022), de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Costa Rica 2022 (10-28 août 2022) et du tournoi de barrage à 14 équipes en vue de la Coupe arabe de la FIFA 2021, (19-25 juin 2021).

Enfin, le Conseil a approuvé la mise en place de filiales pour la gestion de l’organisation de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande ainsi que de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

Ousmane CAMARA

Commentaires via Facebook :