Le Pari Mutuel Urbain (PMU Mali), en partenariat avec le la Fédération malienne des sports équestres a organisé de la 78e édition du grand prix de la nation. C’était 19 décembre 2021, au Champ hippique de Bamako. Placée sous la présidence du ministre de la Justice, Mamoudou Kassogué, représentant le Président de la transition, la cérémonie a enregistré la présence du ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, Modibo Koné, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mossa Ag Attaher, le Directeur général de la PMU-Mali, Fassery Doumbia, le DGA de Moov Africa Malitel, Sidy Dembélé et l’Ambassadeur du Qatar au Mali.

La star du jour a été sans surprise M. Bourama Tolo, avec son cheval ‘’Tempête’’ qui a remporté le trophée de l’édition 2021 sur une distance de 2600 m, réservée aux 20 cracks.

Dans son discours le président de la Fédération malienne des sports équestres, Mohamed Haïdara, a plaidé auprès des plus hautes autorités du pays, afin de diligenter les travaux de construction du Champ hippique de Bamako.

Prenant la parole pour la circonstance, le Directeur général de PMU-Mali, a rendu un hommage aux autorités de la transition pour l’intérêt qu‘elles accordent au secteur. Parlant de PMU-Mali, et souligné les bons rapports entre sa structure et la Fédération malienne des sports équestres depuis des années. Pour apporter plus de transparence dans les résultats des courses, Fassery Doumbia, a annoncé que son ambition est d’avoir un tableau d’affichage des courses, un poteau finish d’ici 2022.

De son côté, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mossa Ag Attaher a rassuré le président de la Fédération malienne des sports équestres, de la transmission de son message au chef de l’Etat. Avant d’exprimer sa disponibilité à tout mettre en œuvre pour le développement du sport équestre au Mali.

‘’Dans le Budget spécial d’investissement (BSI 2022-2024) du département, les activités de cette fédération sont retenues. Dans le même document, la réhabilitation du Champ hippique de Bamako occupe une bonne place. Dans cette perspective, en rapport avec le ministre de l’Economie et des Finances et sous le leadership du Président de la transition, une nouvelle tribune digne de ce nom sera construite au grand bonheur des amateurs des chevaux’’, a déclaré, Mossa Ag Attaher.

A l’issue des différentes courses, le cheval ‘’Tempête’’ d’Adama Traoré (propriétaire) s’est imposé au niveau des cracks. Au niveau des demi-cracks, le cheval ‘’Petit génie’’ de Alima N’Diaye a occupé la 1ère place. Quant à la catégorie des super-cracks, le cheval ‘’Bagnéré’’ de Mamadou Alou Kouma s’est classé premier. Dans la catégorie des petits chevaux en groupe ‘’A’’, le cheval ‘’Khalanga’’ du jockey Demba Sidibé a pris la 1ère place. Dans le groupe ‘’B’’, le cheval ‘’Loucas Paqueta’’ du jockey Demba Sidibé a remporté la 1ère place ; dans le groupe ‘’C’’, c’est le cheval ‘’Cube jumbo’’ du jockey Mamadou Tangara dit Kara qui a caracolé en tête ; et le cheval ‘’Riyad Mahrez’’ du jockey Demba Sidibé s’est hissé à la 1ère place dans le groupe ‘’D’’. Le prix du meilleur joueur a été décerné à BouramaTolo de l’écurie ‘’Chelsea de Baraoueli’’. Le prix du meilleur cheval est revenu au cheval ‘’Saramani’’ de Mamadou Traoré. Le prix du meilleur entraineur a été décerné à Mamoutou Diarra.

